В Киеве прогремела серия взрывов: РФ атакует столицу баллистикой, в сети пишут о перепадах напряжения

В ночь на 30 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили баллистические ракеты по столице, в сети пишут о сильных перепадах напряжения во время ударов.

Около 02:40 по Украине началась воздушная тревога из-за угрозы применения противником баллистических ракет с нескольких направлений. Фокус собрал всю известную информацию о ночной ракетной атаке РФ.

Воздушные силы предупредили, что все вражеские баллистические ракеты, запущенные с востока, движутся в сторону столицы. Через минуту в Киеве раздались взрывы, сообщили корреспонденты Фокуса.

Мониторинговые каналы сообщают, что россияне применили для атаки на Киев не менее 10 гиперзвуковых ракет типа "Циркон" или "Оникс", а также не менее 6 баллистических ракет "Искандер" или С-400. Однако в Воздушных силах эти данные пока не комментировали.

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Между тем в местных Telegram-каналах сообщили о перебоях с электроснабжением в Киеве после ударов РФ. Корреспонденты Фокуса и киевские паблики, в частности, писали о сильных перепадах напряжения. Некоторые каналы сообщали, что в отдельных районах столицы после ударов РФ вообще отключился свет и начались перебои с водоснабжением, однако официальных данных об этом на момент публикации не было.

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