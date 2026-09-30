"Дом скоро развалится": блогер Лебига сообщил об ударе РФ рядом со своим домом в Киеве

Известный украинский блогер и стример Михаил Лебига пожаловался, что в ночь на 30 сентября во время массированной атаки россиян на Киев один из ударов пришелся совсем рядом с его домом.

Блогер сообщил, что этой ночью вражеская ракета или беспилотник попали во двор, расположенный рядом с его домом. Его дом, в свою очередь, не пострадал, однако Михаил опасается, что в результате регулярных обстрелов он может получить повреждения. Об этом блогер рассказал в своём Telegram-канале.

"У меня дом скоро развалится… Целую неделю без перерыва, целыми днями. А ночью к этому добавляется ещё и ракетный обстрел баллистикой. Сегодня попало в соседний двор. Просто мрак", — написал Лебига.

Лебига сообщил о попадании снаряда рядом со своим домом в Киеве Фото: Скрін

Кроме того, Михаил упомянул о своём домашнем питомце — собаке Майке. Он пошутил, что пес настолько привык к постоянным российским обстрелам, что уже почти не реагирует на звуки взрывов и работу ПВО.

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"Типа, этому типу УБД надо дать. Дом трясется, а он даже не встает", — иронично заметил блогер, комментируя поведение своего питомца.

Лебига также призвал подписчиков беречь себя и пожелал всем "фарта".

Стоит отметить, что в ночь на среду россияне совершили очередную массированную атаку на Киев. Враг наносил удары по столице баллистическими ракетами и реактивными дронами, власти сообщали о пожарах в жилом секторе и на других объектах в городе.

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