"Хата скоро розсипеться": блогер Лебіга повідомив про удар РФ біля свого будинку у Києві
Відомий український блогер та стример Михайло Лебіга поскаржився, що у ніч на 30 вересня під час масованої атаки росіян на Київ один із ударів стався зовсім поруч із його будинком.
Блогер повідомив, що цієї ночі ворожа ракета або безпілотник влучили у сусідній від його дому двір. Його будинок натомість не зачепило, однак Михайло побоюється, що від регулярних обстрілів він може зазнати пошкоджень. Цим блогер поділився у своєму Telegram-каналі.
"В мене хата скоро розсипеться… Тупо тиждень без перестанку, цілими днями. А вночі добавляється ще й балістика. Сьогодні в сусідній двір прилетіло. Тупо мрак", — написав Лебіга.
Також Михайло згадав про свого домашнього улюбленця — собаку Майка. Він пожартував, що пес настільки звик до постійних російських обстрілів, що вже майже не реагує на звуки вибухів та роботу ППО.
"Тіпу тупо УБД треба дати. Хата трясеться, а він навіть не встає", — поіронізував блогер з поведінки свого улюбленця.
Лебіга також закликав підписників берегти себе і побажав усім "фарту".
Варто зазначати, що у ніч на середу росіяни здійснили чергову масовану атаку на Київ. Ворог бив по столиці балістичними ракетами і реактивними дронами, влада повідомляла про пожежі у житловому секторі та на інших об'єктах у місті.
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