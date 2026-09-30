"Хата скоро розсипеться": блогер Лебіга повідомив про удар РФ біля свого будинку у Києві

Відомий український блогер та стример Михайло Лебіга поскаржився, що у ніч на 30 вересня під час масованої атаки росіян на Київ один із ударів стався зовсім поруч із його будинком.

Блогер повідомив, що цієї ночі ворожа ракета або безпілотник влучили у сусідній від його дому двір. Його будинок натомість не зачепило, однак Михайло побоюється, що від регулярних обстрілів він може зазнати пошкоджень. Цим блогер поділився у своєму Telegram-каналі.

"В мене хата скоро розсипеться… Тупо тиждень без перестанку, цілими днями. А вночі добавляється ще й балістика. Сьогодні в сусідній двір прилетіло. Тупо мрак", — написав Лебіга.

Лебіга повідомив про влучання біля свого будинку у Києві Фото: Скрін

Також Михайло згадав про свого домашнього улюбленця — собаку Майка. Він пожартував, що пес настільки звик до постійних російських обстрілів, що вже майже не реагує на звуки вибухів та роботу ППО.

Видео дня

"Тіпу тупо УБД треба дати. Хата трясеться, а він навіть не встає", — поіронізував блогер з поведінки свого улюбленця.

Лебіга також закликав підписників берегти себе і побажав усім "фарту".

Варто зазначати, що у ніч на середу росіяни здійснили чергову масовану атаку на Київ. Ворог бив по столиці балістичними ракетами і реактивними дронами, влада повідомляла про пожежі у житловому секторі та на інших об'єктах у місті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також дружина Дяді Жори розповіла про "приліт" у їхньому дворі.