Дружина Дяді Жори розповіла про "приліт" у їхньому дворі (фото, відео)

Дружина українського шоумена та гумориста Дяді Жори зранку 6 липня повідомила, що росіяни влучили зовсім поруч з їхнім будинком у Києві.

Наталія Мичковська вийшла на зв’язок в Instagram зі сльозами на очах. Блогерка зізналася, що після чергової гучної атаки їй все важче витримувати це. А один з "прильотів" стався поруч з їхнім домом.

Біля будинку Дяди Жори "приліт"

Спершу жінка зробила репости відео з мережі, на яких видно їхню вулицю, охоплену полумʼям та димом. Згодом Наталія записала відео, у якому ледь стримувала емоції.

"Нарешті настав ранок. Збираюсь на прогулянку з собаками, беру себе в руки. Мені страшно усвідомлювати, що всі ці світлини з Telegram-каналів — це ось тут, куди я зараз вийду. Це маршрут, де кожного ранку гуляю. Там бігала моя Аміна, де гуляла з візочком, де росли діти. Ми думаємо, що це дрібниця, аби живі були, але ж з дрібниць і складається життя. Живі, є вікна, машина. Це була найстрашніша ніч", — сказала дружина шоумена.

Відео дня

Наталія Мичковська вийшла на звʼязок після ночі обстрілу

За словами Наталії, насправді кожна ніч — найстрашніша.

"Київ, 6 липня. У нас пішов дощ, це Київ плаче", — написала вона.

Біля будинку Дяди Жори "приліт" Фото: Instagram

Біля будинку Дяди Жори "приліт" Фото: Instagram

Біля будинку Дяди Жори "приліт" Фото: Instagram

Мичковська не приховує, що часті обстріли все більше позначаються на її психіці. Дядя Жора, каже дружині звернутися по професійну допомогу. Але та вважає, що треба змінювати життя.

"Неможливо так жити", — сказала дружина шоумена.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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