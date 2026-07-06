Жена дяди Жоры рассказала о "прилете" в их дворе (фото, видео)

Супруга украинского шоумена и юмориста Дяди Жоры утром 6 июля сообщила, что россияне попали совсем рядом с их домом в Киеве.

Наталья Мичковская вышла на связь в Instagram со слезами на глазах. Блогерша призналась, что после очередной громкой атаки ей всё труднее это выносить. А один из "прилетов" произошёл рядом с их домом.

Возле дома дяди Жоры "прилет"

Сначала женщина перепостила видео из сети, на которых видна их улица, охваченная пламенем и дымом. Затем Наталья записала видео, в котором едва сдерживала эмоции.

"Наконец наступило утро. Собираюсь на прогулку с собаками, беру себя в руки. Мне страшно осознавать, что все эти фотографии с Telegram-каналов — это вот здесь, куда я сейчас выйду. Это маршрут, по которому я каждое утро гуляю. Там бегала моя Амина, там я гуляла с коляской, там росли дети. Мы думаем, что это мелочь, главное — чтобы были живы, но ведь из мелочей и складывается жизнь. Живы, есть окна, машина. Это была самая страшная ночь", — сказала жена шоумена.

Відео дня

Наталья Мичковская вышла на связь после ночи обстрелов

По словам Натальи, на самом деле каждая ночь — самая страшная.

"Киев, 6 июля. У нас пошел дождь, это Киев плачет", — написала она.

Возле дома дяди Жоры "прилет" Фото: Instagram

Возле дома дяди Жоры "прилет" Фото: Instagram

Возле дома дяди Жоры "прилет" Фото: Instagram

Мичковская не скрывает, что частые обстрелы всё больше сказываются на её психике. Дядя Жора советует жене обратиться за профессиональной помощью. Но та считает, что нужно изменить свою жизнь.

"Так жить нельзя", — сказала жена шоумена.

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