Денисенко після "прильоту" біля її будинку заговорила про виїзд з України

Популярна акторка Наталка Денисенко нещодавно заявила про "приліт" біля її будинку. Після цього знаменитість зізналась, чи планує виїжджати з України.

За словами кінозірки, вона має величезне бажання жити на Батьківщині. Однак, якби у неї була робота за кордоном, то вона б виїхала. Про це Денисенко заговорила Instagram (natalka_denisenko).

Денисенко могла б виїхати з України

Як зізналась акторка, у неї було та є непереборне внутрішнє бажання залишатися в Україні. Втім, після важких ночей у Денисенко виникають думки, щоб втекти за кордон.

"Хоча, можливо, якби я могла повноцінно працювати за кордоном, то це бажання змінилося б… Бо часто після таких ночей (з обстрілами) виникають думки тікати! Дуже вірю, що скоро ми переживемо це все жахіття", – сказала артистка.

Денисенко заговорила про виїзд з України Фото: Instagram

До речі, в ніч на 24 вересня Денисенко повідомила, що одна з ракет влучила біля її будинку. На щастя, сама акторка та її рідні не постраждали. Згодом знаменитість показала фото наслідків атаки. Вона висловила щирі співчуття тим, хто постраждав та загинув цієї ночі.

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