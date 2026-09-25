Денисенко после "прилета" возле своего дома заговорила о выезде из Украины

Популярная актриса Наталья Денисенко недавно заявила о "прилете" возле её дома. После этого знаменитость рассказала, планирует ли она уезжать из Украины.

По словам кинозвезды, у неё огромное желание жить на Родине. Однако, если бы у неё была работа за границей, она бы уехала. Об этом Денисенко рассказала в Instagram (natalka_denisenko).

Денисенко могла бы уехать из Украины

Как призналась актриса, у неё было и остаётся непреодолимое внутреннее желание остаться в Украине. Впрочем, после тяжёлых ночей у Денисенко возникают мысли о том, чтобы сбежать за границу.

"Хотя, возможно, если бы я могла полноценно работать за границей, то это желание изменилось бы… Ведь часто после таких ночей (с обстрелами) возникают мысли сбежать! Я очень верю, что скоро мы переживем весь этот кошмар", — сказала артистка.

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Денисенко заговорила о выезде из Украины Фото: Instagram

Кстати, в ночь на 24 сентября Денисенко сообщила, что одна из ракет попала рядом с её домом. К счастью, сама актриса и её родные не пострадали. Позже знаменитость показала фото последствий атаки. Она выразила искренние соболезнования тем, кто пострадал и погиб этой ночью.

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