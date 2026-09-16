Алена Альона собрала вещи и объявила о переезде: где она теперь будет жить (фото)
Украинская рэпер Алена Алена (Alyona Alyona) неожиданно покинула Киев. Теперь звезда будет жить в Ивано-Франковске. По её словам, этот регион для неё уже стал родным.
Об этом артистка сообщила в Instagram (alyona.alyona.official). Она показала, как выглядит её новое жильё, и поделилась интересными подробностями.
Почему Алена Алена уехала из Киева
По словам рэперши, в последнее время она устала жить в поездках, поэтому решила переехать во Франковскую область, которая для неё стала уже как родная.
"Здесь есть любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа. Я постоянно сюда ездила, но из-за постоянных задержек и сдвигов расписания поездов стало почти невозможно планировать работу и жизнь", — рассказала Алена Алена.
Таким образом, звезда решила успокоиться, сбавить темп и сосредоточиться на себе. Она уверена, что переезд поможет ей вновь обрести вдохновение и писать новую музыку.
"В последнее время я была занята всем на свете, кроме творчества. Верю, что этот край поможет мне снова наполниться вдохновением и сочинять новую музыку. Сейчас вокруг куча дел и хаос, но впереди новый этап. Франковск, прими меня!" — добавила Алена Алена.
Сейчас рэперша активно перевозит вещи и даже показала часть своего нового жилья. Оно выглядит светлым, просторным и очень уютным.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская певица Alyona Alyona оказалась в центре скандала после высказываний на военную тему. На этот раз она высказалась о семьях погибших защитников, которые добиваются посмертного присвоения звания Героя Украины.
- Также артистка призвала военнообязанных самостоятельно выбирать подразделения для службы, не дожидаясь принудительной мобилизации. По её мнению, такой шаг позволит найти место по профессии и защитит от возможных издевательств и незаконных действий со стороны сотрудников ТЦК.
Кроме того, Alyona Alyona откровенно поделилась собственным опытом похудения и своим отношением к популярным инъекциям. Она подчеркнула, что никакие "волшебные" средства не дают результата без системного подхода к образу жизни.