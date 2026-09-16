Алена Альона собрала вещи и объявила о переезде: где она теперь будет жить (фото)

Украинская рэпер Алена Алена (Alyona Alyona) неожиданно покинула Киев. Теперь звезда будет жить в Ивано-Франковске. По её словам, этот регион для неё уже стал родным.

Об этом артистка сообщила в Instagram (alyona.alyona.official). Она показала, как выглядит её новое жильё, и поделилась интересными подробностями.

Почему Алена Алена уехала из Киева

По словам рэперши, в последнее время она устала жить в поездках, поэтому решила переехать во Франковскую область, которая для неё стала уже как родная.

"Здесь есть любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа. Я постоянно сюда ездила, но из-за постоянных задержек и сдвигов расписания поездов стало почти невозможно планировать работу и жизнь", — рассказала Алена Алена.

Таким образом, звезда решила успокоиться, сбавить темп и сосредоточиться на себе. Она уверена, что переезд поможет ей вновь обрести вдохновение и писать новую музыку.

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"В последнее время я была занята всем на свете, кроме творчества. Верю, что этот край поможет мне снова наполниться вдохновением и сочинять новую музыку. Сейчас вокруг куча дел и хаос, но впереди новый этап. Франковск, прими меня!" — добавила Алена Алена.

Сейчас рэперша активно перевозит вещи и даже показала часть своего нового жилья. Оно выглядит светлым, просторным и очень уютным.

Новое жилье Алены Алены Новое жилье Алены Алены Новое жилье Алены Алены

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Alyona Alyona оказалась в центре скандала после высказываний на военную тему. На этот раз она высказалась о семьях погибших защитников, которые добиваются посмертного присвоения звания Героя Украины.

Также артистка призвала военнообязанных самостоятельно выбирать подразделения для службы, не дожидаясь принудительной мобилизации. По её мнению, такой шаг позволит найти место по профессии и защитит от возможных издевательств и незаконных действий со стороны сотрудников ТЦК.

Кроме того, Alyona Alyona откровенно поделилась собственным опытом похудения и своим отношением к популярным инъекциям. Она подчеркнула, что никакие "волшебные" средства не дают результата без системного подхода к образу жизни.