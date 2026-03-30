Известная украинская певица призналась в использовании уколов для похудения

Украинская рэп-артистка alyona alyona (Алена Савраменко) откровенно поделилась собственным опытом похудения и отношением к популярным инъекциям. Она отметила, что никакие "волшебные" средства не работают без системного подхода к образу жизни.

Певица опубликовала смелые кадры в откровенном образе в соцсетях и использовала эту возможность, чтобы честно поговорить с подписчиками о своем отношении к препаратам для снижения веса. В разговоре с блогером Юлией Норец артистка призналась, что когда-то рассматривала такие методы, но сейчас не возлагает на них никаких серьезных надежд.

Певица о лекарствах для похудения

По словам исполнительницы, ключ к изменениям — не быстрые решения, а устоявшиеся привычки: контроль питания и регулярные тренировки. Она подчеркнула, что медикаменты могут лишь временно помочь, но не способны заменить полноценную работу над собой.

"У меня был такой опыт. Но уколы это не панацея, если ты живешь тем же ритмом жизни, которым и жил и в нем ты набираешь, то уколы не помогут похудеть и удержать результат. То единственное, что работает, — это дефицит калорий и регулярные физические нагрузки", — уверенно заявила рэперша.

Как относится к хейту

Артистка также затронула тему хейта, с которым сталкивается годами, и объяснила свое отношение к критике внешности. Она убеждена, что агрессия со стороны других часто является отражением их собственных проблем.

"Всю жизнь несется гейт. Во-первых, никто нормальный, счастливый полноценно и успешный никогда в жизни не будет гейтить. Гейтят несчастные люди. В голове себе говорю: "иди на**й"", — эмоционально призналась звезда во время разговора.

Исполнительница не скрывает, что иногда негатив все же затрагивает ее, однако она научилась быстро справляться с такими эмоциями. По ее мнению, люди, которые критикуют чужую внешность, часто сами имеют внутренние комплексы и неудовлетворенность жизнью.

Живет без одного органа

Кроме этого, певица поделилась личной информацией о здоровье: она уже много лет живет без желчного пузыря. Несмотря на это, артистка принимает себя и не стремится соответствовать навязанным стандартам.

"Я никогда не была худой. Если я захочу похудеть, то это абсолютно мой выбор — стану ли я тростью, или раздую меня, как воздушный шар", — резко подытожила артистка все упреки относительно своей фигуры.

