Украинскую звезду Евровидения поймали на распродаже своих вещей

Украинская рэперша alyona alyona продает свои вещи в интернете. Пользователи сети "поймали" знаменитость на популярном маркетплейсе.

Related video

В соцсети Threads пользователи заметили аккаунт alyona alyona на сайте "Шафа". Там звезда сцены выставила на продажу собственные вещи — костюмы, платья, обувь, сумки, брюки и другую одежду.

"Зашла на Шафу за чем-то "уникальным", ввела в поиске кардиган и наткнулась на маленький магазинчик АленыАльоны. Или это не она? Сори, песни ее слышала, знаю, а по внешности лишь примерно, как она выглядит. Тем не менее — там классные вещи продаются и эта женщина очень прикольная", — написала внимательная пользовательница сети.

alyona alyona продает свои вещи в сети Фото: Threads

Реакция сети

Звездный шопинг вызвал активное обсуждение среди поклонников рэперши. В комментариях украинцы отмечают поступок alyona alyona как пример осознанного потребления:

"Алена Алена — лично для меня, наверное, почти единственный очаг адекватности в нашем медиапространстве".

"Супер! Это очень крутой поступок. Не складывать вещи, а продавать и давать вещам вторую жизнь. А на заработанные купить что-то новое или задонатить на наших защитников".

"Очень круто! Хороший пример экологического использования".

Сама знаменитость уже ответила любознательным фанам: "Да, я всегда разгружаю шкаф на Шафе. После Евровидения изменила стиль и есть вещи, которые больше не пригодятся".

Подобная практика среди украинских звезд вполне привычна. Многие знаменитости устраивают распродажи даже в своих соцсетях, не выходя на маркетплейсы. Часто такой шопинг имеет благотворительную цель.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певица Мария Бурмака столкнулась с неприятной ситуацией во время своего путешествия в поезде, из-за которой даже расплакалась.

Рэперка alyona alyona вспомнила, как в детстве ее били за лишний вес в школе и дома.

Кроме того, звезда Евровидения показала фото, сделанное вместе со своим отцом.