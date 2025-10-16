Українську зірку Євробачення спіймали на розпродажі своїх речей

Українська реперка alyona alyona продає свої речі в інтернеті. Користувачі мережі "зловили" знаменитість на популярному маркетплейсі.

У соцмережі Threads користувачі помітили акаунт alyona alyona на сайті "Шафа". Там зірка сцени виставила на продаж власні речі — костюми, сукні, взуття, сумки, штани та інший одяг.

"Зайшла на шафу за чимось "унікальним", ввела в пошуку кардиган і натрапила на маленький магазинчик АльониАльони. Чи це не вона? Сорі, пісні її чула, знаю, а по зовнішності лиш приблизно, як вона виглядає. Тим не менше — там класні речі продаються і ця жінка дуже прикольна", — написала уважна користувачка мережі.

alyona alyona продає свої речі в мережі Фото: Threads

Реакція мережі

Зірковий шопінг викликав активне обговорення серед прихильників реперки. У коментарях українці відзначають вчинок alyona alyona як приклад усвідомленого споживання:

"Альона Альона — особисто для мене, певно, майже єдиний осередок адекватності в нашому медіапросторі".

"Супер! Це дуже крутий вчинок. Не складати лахи, а продавати та давати речам друге життя. А на зароблені купити щось нове чи задонатити на наших захисників".

"Дуже круто! Хороший приклад екологічного використання".

Сама знаменитість уже відповіла допитливим фанам: "Так, я завжди розвантажую шафу на Шафі. Після Євробачення змінила стиль і є речі, які більше не пригодяться".

Подібна практика серед українських зірок цілком звична. Багато знаменитостей влаштовують розпродажі навіть у своїх соцмережах, не виходять на маркетплейси. Часто такий шопінг має благодійну мету.

