"Приклад у всьому": Alyona Alyona показала свого батька — який вигляд він має (фото)

Українська реп-виконавиця вперше показала професійне фото, зроблена разом зі своїм батьком. Артистка привітала його з днем народження, а також залишила чуттєве послання.

Співачка Alyona Alyona опублікувала яскравий знімок на тлі лавандового поля, огородженого білим парканом. У кадрі вона посміхається й обіймає свого батька, одягнутого в смугасту футболку. На комірці видніються зачеплені окуляри.

"Тату 59. Сьогодні хочу привітати з днем народження людину, яка є, була і буде прикладом для мене у всьому. Я щаслива бути донькою найкращого батька. Будь здоровим та продовжуй окриляти нас своєю енергією", — написала співачка.

Alyona Alyona разом зі своїм батьком Фото: Instagram

За її словами, це їхнє перше спільне професійне фото. "Тішуся, що закарбувався такий прекрасний спогад", — підсумувала артистка.

Alyona Alyona — це українська реп-виконавиця та авторка пісень, її справжнє ім’я — Альона Савраненко. Народилася 14 червня 1991 року в смт Капітанівка, що у Кіровоградській області. Стала відомою завдяки унікальному музичному стилю.

Alyona Alyona разом зі своєю мамою Фото: Instagram

Представляла Україну на Євробаченні-2024 разом із Jerry Heil. Їхній номер на пісню "Teresa & Maria" посів почесне третє місце у фіналі міжнародного конкурсу.

