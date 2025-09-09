"Пример во всем": Alyona Alyona показала своего отца — как он выглядит (фото)

Украинская рэп-исполнительница впервые показала профессиональное фото, сделанное вместе со своим отцом. Артистка поздравила его с днем рождения, а также оставила чувственное послание.

Певица Alyona Alyona опубликовала яркий снимок на фоне лавандового поля, огражденного белым забором. В кадре она улыбается и обнимает своего отца, одетого в полосатую футболку. На воротничке виднеются задетые очки.

"Папа 59. Сегодня хочу поздравить с днем рождения человека, который есть, был и будет примером для меня во всем. Я счастлива быть дочерью самого лучшего отца. Будь здоровым и продолжай окрылять нас своей энергией", — написала певица.

Alyona Alyona вместе со своим отцом Фото: Instagram

По ее словам, это их первое совместное профессиональное фото. "Радуюсь, что запечатлелось такое прекрасное воспоминание", — подытожила артистка.

Alyona Alyona — это украинская рэп-исполнительница и автор песен, ее настоящее имя — Алена Савраненко. Родилась 14 июня 1991 года в пгт Капитановка, что в Кировоградской области. Стала известной благодаря уникальному музыкальному стилю.

Alyona Alyona вместе со своей мамой Фото: Instagram

Представляла Украину на Евровидении-2024 вместе с Jerry Heil. Их номер на песню "Teresa & Maria" занял почетное третье место в финале международного конкурса.

