АІуопа аІуопа призналась, действительно ли между ней и Jerry Heil произошел конфликт (видео)

АІуопа alyona и Jerry Heil после завершения "Евровидения-2024" перестали появляться вместе, из-за чего натолкнули поклонников на мысль, что между ними произошел конфликт.

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33-летняя рэп-исполнительница АІуопа аІуопа впервые рассказала о конфликтах со своей коллегой по сцене, певицей Jerry Heil, с которой они вместе представляли Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024". Подробностями артистка поделилась в интервью "Тур звездами" на Люкс ФМ.

Так, на вопрос журналистки, действительно ли между АІуопа аІуопа и Jerry Heil пробежала черная кошка после участия в "Евровидении", ведь поклонники заметили, что после завершения конкурса, их пути разошлись, рэперша ответила, что между ними не было как таковых конфликтов.

АІуопа alyona объяснила, что на самом деле артисты между собой почти не конфликтовали, ведь они совершенно разные по темпераментам — она более жесткая, а Jerry Heil — мягкая.

"Я экспрессивная, что-то там сказала, а Яна — она такая, она такая мягкая. Мы разные, я жесткая сила, она мягкая сила," — пояснила артистка.

Рэперша также призналась, почему сейчас не видно совместной работы девушек, которая была перед участием в "Евровидении". По ее словам, их пути разошлись, потому что у каждой из них продолжается своя жизнь. Поэтому, когда закончился конкурс они оба погрузились в тот свой мир в котором оставили семью, отношения, песни, которые планировали записать. Поэтому сейчас каждая из них догоняет то, что хотели реализовать раньше.

"Это наверное правильно, чтобы не выгорать друг от друга, мы разошлись реализовать то, что отложили, чтобы потом как соединиться! ", — объяснила АІуопа alyona alyona.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в "голом" платье.

Кроме этого, Фокус писал, что телеведущая Валентина Хамайко заявила, что готовится уйти на фронт.