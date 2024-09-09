Телеведущая Валентина Хамайко заявила, что готовится уйти на фронт (видео)

Валентина Хамайко — многодетная мама, однако имеет медицинское образование, поэтому является военнообязанной.

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42-летняя телеведущая Валентина Хамайко, которая имеет высшее медицинское образование, заявила о намерениях уйти на фронт, если война продлится долго. Об этом она заявила в интервью Алины Доротюк.

В частности, сейчас на фронте служит ее муж, бизнесмен Андрей Онистрат. Совместно пара имеет четырех детей, старшей из которых 15 лет, а младшей 6 лет. Несмотря на это, телеведущая признается, что не исключает вероятности, что также может присоединиться к рядам ВСУ, ведь никто не знает, когда закончится война.

"Я понимаю, что у меня есть медицинское образование и когда мои дети вырастут, и я буду чувствовать, что я там, если, не дай Бог, война будет продолжаться, я буду полезнее, то я буду там", — пояснила Валентина Хамайко.

Она также уточнила, что несмотря на то, что она не работает по специальности, все, кто заканчивает медицинский университет и у кого есть военная кафедра, все военнообязанные, в том числе и она.

На вопрос Алины Доротюк, стоит ли Валентина на учете, она ответила, что "да".

"Я стою на учете в вот этом онлайн, но в других нет, потому что пока не было такой четкой потребности", — пояснила телеведущая.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж.

Кроме этого, Фокус писал, что телеведущая призналась, как готовит сына к войне.