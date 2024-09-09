Телеведуча Валентина Хамайко заявила, що готується піти на фронт (відео)

Валентина Хамайко — багатодітна мама, однак має медичну освіту, тому є військовозобов'язаною.

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42-річна телеведуча Валентина Хамайко, яка має вищу медичну освіту, заявила про наміри піти на фронт, якщо війна триватиме довго. Про це вона заявила в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, зараз на фронті служить її чоловік, бізнесмен Андрій Оністрат. Спільно пара має чотирьох дітей, найстаршій з яких 15 років, а наймолодшій 6 років. Попри це, телеведуча зізнається, що не виключає ймовірності, що також може долучитися до лав ЗСУ, адже ніхто не знає, коли закінчиться війна.

"Я розумію, що в мене є медична освіта і коли мої діти виростуть і я буду відчувати, що я там, якщо, не дай Боже, війна буде тривати, я буду кориснішою, то я буду там", — пояснила Валентина Хамайко.

Вона також уточнила, що попри те, що вона не працює за фахом, всі, хто закінчує медичний університет і у кого є військова кафедра, усі військовозобов'язані, зокрема і вона.

На запитання Аліни Доротюк, чи стоїть Валентина на обліку, вона відповіла, що "так".

"Я стою на обліку в ось цьому онлайн, але в інших ні, бо поки не було такої чіткої потреби", — пояснила телеведуча.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж.

Крім цього, Фокус писав, що телеведуча зізналася, як готує сина до війни.