Аlyona alyona зізналася, чи дійсно між нею та Jerry Heil стався конфлікт (відео)

Аlyona alyona та Jerry Heil після завершення "Євробачення-2024" перестали з'являтися разом, через що наштовхнули шанувальників на думку, що між ними стався конфлікт.

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33-річна реп-виконавиця Аlyona alyona вперше розповіла про конфлікти зі своєю колегою по сцені, співачкою Jerry Heil, з якою вони разом представляли Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Подробицями артистка поділилася в інтерв'ю "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Так, на запитання журналістки, чи дійсно між Аlyona alyona та Jerry Heil пробігла чорна кішка після участі у "Євробаченні", адже шанувальники помітили, що після завершення конкурсу, їхні шляхи розійшлись, реперка відповіла, що між ними не було як таких конфліктів.

Аlyona alyona пояснила, що насправді артисти між собою майже не конфліктували, адже вони зовсім різні по темпераментам — вона більш жорстка, а Jerry Heil — м’яка.

"Я експресивна, щось там сказала, а Яна — вона така, вона така м'яка. Ми різні, я жорстка сила, вона м’яка сила," — пояснила артистка.

Реперка також зізналася, чому наразі не видно спільної роботи дівчат, яка була перед участю в "Євробаченні". За її словами, їхні шляхи розійшлися, тому що у кожної з них продовжується своє життя. Тому, коли закінчився конкурс вони обоє занурилися у той свій світ в якому залишили родину, стосунки, пісні, які планували записати. Через це зараз кожна з них наздоганяє те, що хотіли реалізувати раніше.

"Це напевно правильно, щоб не вигорати один від одного, ми розійшлися реалізувати те, що відклали, щоб потім як з'єднатися! ", — пояснила Аlyona alyona.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у "голій" сукні.

Крім цього, Фокус писав, що телеведуча Валентина Хамайко заявила, що готується піти на фронт.