Jerry Heil вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у "голій" сукні (фото)

Jerry Heil з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Співачка одягла трендовий образ, який оцінили її шанувальники.

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Українська співачка Jerry Heil, яка цьогоріч стала представницею України на Євробаченні 2024 в дуеті з реперкою alyona alyona, вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю в трендовій "голій" спідниці. Світлинами з заходу співачка поділилася у себе в Інстаграм.

"Мрію наступного року тут вже стояти як музична складова прогресивної української кінознімальної команди", — підписала фото Jerry Heil.

Зокрема, для виходу в світ співачка одягнула чорну максісукню з довгим рукавом, низ якої повністю прозорий.

Персональний стиліст Яна Ткаченко прокоментувала Фокусу, що цей образ співачки досить вдало підібраний для виходу на червону доріжку

"Витончена ошатність. Саме так я б назвала образ Jerry Heil. Поєднання трендів, силуету, аксесуарів та макіяжу — усе робить цей образ вдалим. Акцентовані плечі, напівпрозорість, polka dots у срібному виконані — провідні тренди цього сезону — зробили образ актуальним і по-справжньому вечірнім. А ще витонченим способом підкреслили сексуальність та гарну фігуру співачки. Прикраса українського бренду Dukachi — свідчення традицій та національною приналежністю співачки завершує цей чудовий аутфіт. Мені подобається макіяж, який же ж знову повністю відповідає актуальним трендам, привертає увагу до обличчя співачки та довершує цю вишукану, аристократичну, ошатність", — зазначила Яна Ткаченко.

Варто відзначити, що під фото співачки її образ зібрав також чимало похвальних відгуків: "Боже!! Яка краса! Спитай, де вони ковролін брали", — пожартувала телеведуча Леся Нікітюк. Співачка Кола та акторка Ольга Сумська прокоментували світлини Jerry Heil словами: "Неймовірна".

Шанувальники також нвтримали компліментів: "Ваш образ можна описати одним словом. Смак", "Дуже незвично бачити в такому образі. Дуже гарна і вишукана", "Лук лайк Одрі Гепберн, неперевершена", "Ти така красива. Ти буквально неземна красуня", "Королева, просто шалено красива".

Нагадаємо, раніше ми писали, Jerry Heil в чорній максісукні з обладунком на плечі вийшла на червону доріжку в Каннах.

Крім цього, Фокус писав, що стилістка розкритикувала образ Jerry Heil на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.