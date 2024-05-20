Jerry Heil в чорній максісукні з обладунком на плечі вийшла на червону доріжку в Каннах (фото)

На червону доріжку в Канни Jerry Heil прихопила частину свого сценічного образу з Євробачення 2024. Зокрема, йдеться про плечовий обладунок та сумочку, яку вона вже встигла вигуляти на бірюзовій доріжці.

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28-річна українська співачка, яка цьогоріч в дуеті з реперкою alyona alyona представляли Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2024, Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шамаєва), одягла обладунок і вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Світлинами свого образу співачка поділилася у себе в телеграм-каналі та соціальних мережах.

На фото можна розгледіти пишну чорну максісукню з корсетом на талії та довгим рукавом. Відомо, що це сукня від українського виробника — бренду GUDU, дизайнером якого є грузин Лаша Мдінарадзе.

Доповнила свій образ Jerry Heil прикрасами на голові, які звисали по обличчю до грудей. А також на червону доріжку співачка прихопила ту саму срібну (кольору металік) сумочку від Sfurato, яку вона вже брала з собою на бірюзову доріжку Євробачення 2024.

Jerry Heil в Каннах Фото: Телеграм-канал Jerry Heil

Крім цього, Jerry Heil одягла до сукні той самий плечовий обладунок, який виготовила ювелірна дизайнерка Катя Тутєрова, засновниця бренду Sfurato, що був на її сценічному костюмі на Євробаченні 2024.

Щодо зачіски співачки, то вона продублювала свій образ в якому виступила на Євробаченні — злегка зібране волосся з переду і розпущене довге волосся ззаду (схоже на образ "Мавки").

Варто зазначити, що вчора, 19 травня, долучилася до благодійного заходу Ukrainian Fashion Film Festival у межах Каннського фестивалю, де співачка виступала.

Під відео шанувальники співачки засипали її компліментами: "Вау!!! Це просто нереальний образ, вам дуже личить! Українські співаки, боксери та стилісти найталановитіші!!!", "Яка ніжна. Наша українська красунька", "Принцеса! Богиня! Справжній переможець Євробачення!", "Дуже гарний образ. Прямо якийсь казковий", "Як красиво. Від кого образ. Наші найкращі".

Нагадаємо, раніше ми писали, Селена Гомес у розкішній сукні вийшла на червону доріжку в Каннах. Крім цього, Фокус писав, Jerry Heil & alyona alyona презентували mood video на пісню "Подоляночка".