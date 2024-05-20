Jerry Heil в черном макси-платье с доспехами на плече вышла на красную дорожку в Каннах (фото)

На красную дорожку в Канны Jerry Heil прихватила часть своего сценического образа с Евровидения 2024. В частности, речь идет о плечевом доспехе и сумочке, которую она уже успела выгулять на бирюзовой дорожке.

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28-летняя украинская певица, которая в этом году в дуэте с рэпершей alyona alyona представляли Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024, Jerry Heil (настоящее имя Яна Шамаева), надела доспехи и вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Фотографиями своего образа певица поделилась у себя в телеграм-канале и социальных сетях.

На фото можно разглядеть пышное черное макси-платье с корсетом на талии и длинным рукавом. Известно, что это платье от украинского производителя — бренда GUDU, дизайнером которого является грузин Лаша Мдинарадзе.

Дополнила свой образ Jerry Heil украшениями на голове, которые свисали по лицу до груди. А также на красную дорожку певица прихватила ту самую серебряную (цвета металлик) сумочку от Sfurato, которую она уже брала с собой на бирюзовую дорожку Евровидения 2024.

Jerry Heil в Каннах Фото: Телеграм-канал Jerry Heil

Кроме этого, Jerry Heil надела к платью тот же плечевой доспех, который изготовила ювелирный дизайнер Катя Тутерова, основательница бренда Sfurato, который был на ее сценическом костюме на Евровидении 2024.

Что касается прически певицы, то она продублировала свой образ в котором выступила на Евровидении — слегка собранные волосы спереди и распущенные длинные волосы сзади (похоже на образ "Мавки").

Стоит отметить, что вчера, 19 мая, присоединилась к благотворительному мероприятию Ukrainian Fashion Film Festival в рамках Каннского фестиваля, где певица выступала.

Под видео поклонники певицы засыпали ее комплиментами: "Вау!!! Это просто нереальный образ, вам очень идет!!! Украинские певцы, боксеры и стилисты самые талантливые!!!", "Какая нежная. Наша украинская красавица", "Принцесса! Богиня! Настоящий победитель Евровидения!", "Очень красивый образ. Прямо какой-то сказочный", "Как красиво. От кого образ. Наши самые лучшие".

Напомним, ранее мы писали, Селена Гомес в роскошном платье вышла на красную дорожку в Каннах. Кроме этого, Фокус писал, Jerry Heil & alyona alyona презентовали mood video на песню "Подоляночка".