Jerry Heil & alyona alyona презентовали mood video на песню "Подоляночка" (видео)

Поклонники Jerry Heil & alyona alyona считают, что песня "Подоляночка" стала еще одним хитом украинских участниц, которые в этом году выступили на Евровидении 2024. По данным статистики, песня попала в тренды.

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Jerry Heil & alyona alyona, которые выпустили новый трек "ПОДОЛЯНОЧКА (GET UP)", который презентовали в день финала Евровидения, презентовали mood video на песню. Об этом Фокусу сообщили менеджеры певиц.

Уже через сутки после премьеры, 11 мая, релиз попал в YouTube тренды. За 5 дней песня заняла 5 строчку, набрав 425 тысяч просмотров.

По словам певиц, в песне "Подоляночка", которая всем известна еще с детства в их интерпретации, они обращаются ко всем девушкам и женщинам, которые, возможно, сейчас испытывают заверения.

"Война и, несмотря на это, социальное давление накладывают отпечаток на моральное состояние каждой из нас. Каждая обида или потеря имеет свой вес и в какой-то момент эта ноша становится тяжелой. Если ты не сломаешься, то станешь в этот момент собой. Но мы есть друг у друга, чтобы не сломаться!" — убеждены певицы.

Под видео поклонники певиц уже успели оставить свои положительные отзывы: "Песня очень крутая, у меня мурашки каждый раз. Но я очень счастлив, что девушки выбрали Терезу и Марию и достойно представили Украину", "Мы должны гордиться тем, что наша страна рождает таких прекрасных и талантливых женщин. Снова шедевр, снова мурашки и снова скупая мужская слеза. Спасибо вам", "Когда слышишь такую песню, начинаешь верить в существование души. Потому что с душой что-то случается такое, чего не выговорить словами. Спасибо за вашу работу. Это было прекрасно", "Наши богини снова создали шедевр! Мурашки по коже всю песню. Просто невероятные", "Невероятно красивая песня. Драйвовая, ритмичная, вокал супер, рэп-секция — класс. А высокий вокал Джерри в конце пробирает до слез!".

Напомним, ранее мы писали, что победитель Евровидения 2024 Nemo заявил, что хочет приехать в Украину. Кроме этого, Фокус писал, alyona alyona и Jerry Heil представили кавер на песню, которая победила на Евровидении 2024.