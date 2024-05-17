Jerry Heil & alyona alyona презентували mood video на пісню "Подоляночка" (відео)

Шанувальники Jerry Heil & alyona alyona вважають, що пісня "Подоляночка" стала ще одним хітом українських учасниць, які цьогоріч виступили на Євробаченні 2024. За даними статистики, пісня потрапила у тренди.

Related video

Jerry Heil & alyona alyona, які випустили новий трек "ПОДОЛЯНОЧКА (GET UP)", який презентували у день фіналу Євробачення, представили mood video на пісню. Про це Фокусу повідомили менеджери співачок.

Вже за добу пісня прем’єри, 11 травня, реліз потрапив у YouTube тренди. За 5 днів пісня зайняла 5 сходинку, набравши 425 тисяч переглядів.

За словами співачок, у пісні "Подоляночка", яка всім відома ще з дитинства у їх інтерпретації, вони звертаються до всіх дівчат та жінок, які, можливо, зараз відчувають завірення.

"Війна і, попри це, соціальний тиск кладуть відбиток на моральний стан кожної з нас. Кожна образа чи втрата має свою вагу і в якийсь момент ця ноша стає заважкою. Якщо ти не зламаєшся, то станеш в цей момент собою. Але ми є одна в одної, щоб не зламатися!" — переконані співачки.

Під відео шанувальники співачок вже встигли залишити свої схвальні відгуки: "Пісня дуже крута, в мене мурахи кожен раз. Але я дуже щасливий, що дівчата обрали Терезу та Марію і гідно представили Україну", "Ми повинні пишатися тим, що наша країна народжує таких прекрасних і талановитих жінок. Знову шедевр, знову мурахи і знову скупа чоловіча сльоза. Дякую вам", "Коли чуєш таку пісню, починаєш вірити в існування душі. Бо з душею щось трапляється таке, чого не вимовити словами. Дякую за вашу працю. Це було прекрасно", "Наші богині знову створили шедевр! Мурашить всю пісню. Просто неймовірні", "Неймовірно красива пісня. Драйвова, ритмічна, вокал супер, реп-секція — клас. А високий вокал Джері в кінці пробирає до сліз!".

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможець Євробачення 2024 Nemo заявив, що хоче приїхати в Україну. Крім цього, Фокус писав, alyona alyona і Jerry Heil представили кавер на пісню, яка перемогла на Євробаченні 2024.