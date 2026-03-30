Відома українська співачка зізналася у використанні уколів для схуднення

Українська реп-артистка alyona alyona (Альона Савраменко) відверто поділилася власним досвідом схуднення та ставленням до популярних ін’єкцій. Вона наголосила, що жодні "чарівні" засоби не працюють без системного підходу до способу життя.

Співачка опублікувала сміливі кадри у відвертому образі в соцмережах і використала цю нагоду, щоб чесно поговорити з підписниками про своє ставлення до препаратів для зниження ваги. У розмові з блогеркою Юлією Норець артистка зізналася, що колись розглядала такі методи, але нині не покладає на них жодних серйозних сподівань.

Співачка про ліки для схуднення

За словами виконавиці, ключ до змін — не швидкі рішення, а сталі звички: контроль харчування та регулярні тренування. Вона підкреслила, що медикаменти можуть лише тимчасово допомогти, але не здатні замінити повноцінну роботу над собою.

"У мене був такий досвід. Але уколи це не панацея, якщо ти живеш тим самим ритмом життя, яким і жив та у ньому ти набираєш, то уколи не допоможуть схуднути й утримати результат. Те єдине, що працює, — це дефіцит калорій і регулярні фізичні навантаження", — впевнено заявила реперка.

Як ставиться до хейту

Артистка також торкнулася теми хейту, з яким стикається роками, і пояснила своє ставлення до критики зовнішності. Вона переконана, що агресія з боку інших часто є відображенням їхніх власних проблем.

"Все життя несеться гейт. По-перше, ніхто нормальний, щасливий повноцінно й успішний ніколи в житті не буде гейтити. Гейтять нещасні люди. У голові собі кажу: "іди на**й"", — емоційно зізналася зірка під час розмови.

Виконавиця не приховує, що іноді негатив все ж зачіпає її, однак вона навчилася швидко справлятися з такими емоціями. На її думку, люди, які критикують чужу зовнішність, часто самі мають внутрішні комплекси та незадоволеність життям.

Живе без одного органу

Окрім цього, співачка поділилася особистою інформацією про здоров’я: вона вже багато років живе без жовчного міхура. Попри це, артистка приймає себе і не прагне відповідати нав’язаним стандартам.

"Я ніколи не була худою. Якщо я захочу схуднути, то це абсолютно мій вибір — чи стану я тростиною, чи роздує мене, як повітряну кулю", — різко підсумувала артистка всі закиди щодо своєї фігури.

