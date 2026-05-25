Алена Алена призвала добровольно мобилизоваться, чтобы избежать произвола ТЦК

Популярная украинская рэперша Алена Алена (alyona alyona) призвала военнообязанных самостоятельно выбирать подразделения для службы, не дожидаясь принудительной мобилизации. По ее мнению, такой шаг позволит найти место по профессии и защитит от возможных издевательств и незаконных действий со стороны работников ТЦК.

Свой комментарий артистка оставила в соцсети Threads в ответ на резонансное сообщение пользователя с никнеймом potu.zhn0. В публикации говорилось об очередной смерти мужчины в помещении ТЦК на Тернопольщине, которую полиция предварительно квалифицировала как самоубийство из огнестрельного оружия. Автор сообщения выразил резкий скепсис относительно официальной версии правоохранителей и тегнув официальный аккаунт Алены Алены с призывом прокомментировать событие.

Певица отреагировала на запрос и осудила противоправные действия представителей военкоматов, однако предложила альтернативное решение во избежание таких ситуаций.

"Прокомментирую. Недавно моего хорошего друга сократили с бронирования на работе, и он пошел на собеседования в разные бригады, выбрал одну, и теперь работает по профессии в армии. Без тцк и издевательств. Но Вы не напишете о таком кейсе. Незаконные действия тцк — зло. Однако всегда можно предотвратить произвол", — отметила Алена Алена.

