"Не обязана": Alyona Alyona заговорила о мобилизации мужчин — ей ответил военный

Украинская певица начала в Threads дискуссию относительно воинской обязанности. Артистка стала на защиту ТЦК, после чего в комментариях к ней "пришел" военный, который, по его словам, служит уже 10 лет. Между ними завязалась ссора относительно мобилизации.

Представительница Украины на Евровидении 2024 Alyona Alyona заявила в сети об обязанности мужчин вступать в ВСУ и начала "подкалывать" тех, кто, по ее словам, "боится" это сделать. Ей возразил мужчина, который назвал себя военным. В чем суть конфликта, — читайте в материале Фокуса.

"Слушай ты всех гонишь в армию! А что тебе мешает туда пойти? Медиком, поваром, оператором БПЛА, связистом? Или на медийном фронте не будет кем воевать? Это тебе вопрос от военного, который добровольно служит 10 год!" — написал он.

"В армию регулярно езжу"

"А кого всех я гоню? Кого всех? Одного типа, который хочет убивать ТЦК вместо россиян? Я к военным очень регулярно езжу и одна из самых острых тем — отсутствие наполнения бригад, чтобы можно было взять отпуск. И знаю еще миллион проблем, армия не идеальна от слова совсем. Власть тем более. Идем сдаваться тогда" — добавила артистка.

Alyona Alyona заявила в сети об обязанности мужчин вступать в ВСУ

Оппонент ей ответил: "Задайся лучше вопросом, почему те ТЦК не хотели брать людей в 22 году! Которые сами добровольно приходили! А сейчас забивая до полу смерти загоняют! Как те новобранцы перед боевым выходом проходят обучение! Полиция почему не воюет? ТЦК почему не воюет? Хочешь сказать там все ограниченно пригодны?! Я не понимаю, как можно вообще топить против людей за этот беспредел! А не менять эту систему! Хотя изменения те уже до с**ки! Те же военные увидели сами, какое отношение к ним, к гражданам нашего концлагеря!".

Служить не обязана

В конце концов, Alyona Alyona заявила, что согласно действующему законодательству не обязана служить, и полезна на своем месте.

Alyona Alyona вступила в спор с военным

"1. Не обязана. 2 Я полезна на том месте, где есть, и имея возможность выезжать за границу регулярно, делаю больше, чем делала бы будучи в армии. 3. Я настолько регулярно с войском, что от перестановки слагаемых сумма в принципе и не изменится", — пояснила она.

Позиция Натальи Холоденко

Далее в дискуссию вмешалась и звездный психолог Наталья Холоденко. "Как вам то, что мы начали посылать друг друга на войну при каждой дискуссионной ситуации", — прокомментировала она, прикрепив скриншоты с цитатами Alyona Alyona.

Позиция Натальи Холоденко

На эти слова певица ответила: "То есть ему меня слать убивать ТЦК можно, а мне его слать нельзя. Холоденко, что-то вы немного холоденковатая".

