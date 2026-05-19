"Не зобов'язана": Alyona Alyona заговорила про мобілізацію чоловіків – їй відповів військовий

Українська співачка розпочала в Threads дискусію щодо військового обов’язку. Артистка стала на захист ТЦК, після чого у коментарях до неї "прийшов" військовий, який, за його словами, служить вже 10 років. Між ними зав’язалась сварка стосовно мобілізації.

Представниця України на Євробаченні 2024 Alyona Alyona заявила у мережі про обов’язок чоловіків долучатися до ЗСУ й почала "підколювати" тих, хто, за її словами, "боїться" це зробити. Їй заперечив чоловік, який назвав себе військовим. У чому сенс конфлікту, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Слухай ти всіх женеш в армію! А що тобі мішає туди піти? Медиком, поваром, оператором БПЛА, зв’язківцем? Чи на медійному фронті не буде ким воювати? Це тобі питання від військового, який добровільно служить 10 рік!" – написав він.

"До війська регулярно їжджу"

"А кого всіх я жену? Кого всіх? Одного тіпа, який хоче вбивати ТЦК замість росіян?.. Я до військових дуже регулярно їжджу і одна з найгостріших тем – відсутність наповнення бригад, щоб можна було взяти відпустку. І знаю ще мільйон проблем, армія не ідеальна від слова зовсім. Влада тим більше. Йдемо здаватися тоді" – додала артистка.

Опонент їй відповів: "Задайся краще питанням, чому ті ТЦК не хотіли брати людей в 22 році! Які самі добровільно приходили! А зараз забиваючи до полу смерті заганяють! Як ті новобранці перед бойовим виходом проходять навчання! Поліція чому не воює? ТЦК чому не воює? Хочеш сказати там всі обмежено придатні?! Я не розумію, як можна взагалі топити проти людей за це свавілля! А не змінювати цю систему! Хоча зміни ті вже до с**ки! Ті же військові побачили самі, яке ставлення щодо них, шодо громадян нашого концтабору!".

Служити не зобов'язана

Зрештою, Alyona Alyona заявила, що згідно з чинним законодавством не зобов’язана служити, натомість корисна на своєму місці.

"1. Не зобов'язана. 2. Я корисна на тому місці, де є, і маючи змогу виїжджати за кордон регулярно, роблю більше, ніж робила би будучи у війську. 3. Я на стільки регулярно з військом, що від перестановки доданків сума в принципі й не зміниться", – пояснила вона.

Позиція Наталії Холоденко

Далі в дискусію втрутилась й зіркова психологиня Наталія Холоденко. "Як вам те, що ми почали посилати один одного на війну при кожній дискусійній ситуації", – прокоментувала вона, прикріпивши скриншоти з цитатами Alyona Alyona.

На ці слова співачка відповіла: "Тобто йому мене слати вбивати ТЦК можна, а мені його слати не можна. Холоденко, щось ви трохи холоденкова".

