Alyona Alyona снова раскритиковали: в сети возмутились из-за слов о Героях Украины

Украинская певица Alyona Alyona снова оказалась в центре скандала после высказываний на военную тему. На этот раз она высказалась о семьях погибших защитников, которые добиваются присвоения звания Героя Украины посмертно.

Украинская певица Alyona Alyona снова вызвала острую реакцию в соцсетях после того, как подняла военные темы в соцсети Threads. На этот раз возмущение пользователей вызвали ее слова о семьях погибших украинских военных, которые хотят добиться присвоения звания Героя Украины посмертно.

Артистка заявила: "Вы знаете, сколько людей хотят, чтобы звание Героя Украины получил посмертно их муж просто ради денег? Историй множество", — заявила Alyona Alyona.

После этого в Threads появилось много критических комментариев. Пользователи писали, что после таких высказываний у певицы нет морального права поднимать вопрос о том, кому стоит давать звание Героя Украины, а кому нет. Часть комментаторов также упрекнула артистку в том, что она, по их мнению, неудачно и болезненно задела тему, которая напрямую касается семей погибших защитников.

Відео дня

На заявление Alyona Alyona отреагировали и члены семей павших украинских военных. Они отмечали, что добиваются государственного признания для своих родных не из-за денег, а из-за желания сохранить память о них и добиться уважения к их подвигу.

Одна из пользовательниц объяснила, что ее семья добивалась звания Героя Украины для павшего защитника не из-за выплат, а ради памяти и уважения к нему: "Наша семья хотела чтобы наш Витя имел такое звание Героя Украины (посмертно) не ради денег, забери себе те деньги а ребенку верни папу. Молодой вдове верни мужа. Правильно: это не возможно, а память чтобы все знали и помнили его что он как и все те кто отдал свою жизнь за таких, мы просто хотим чтобы их знали и уважали. У меня все. Спасибо", — написала пользовательница dianka_kupchik.

Слова Alyona Alyona о посмертном звании Героя вызвали гнев у Threads

Наибольшее возмущение пользователей вызвало то, что артистка связала стремление получить посмертное звание Героя Украины с финансовым мотивом, тогда как семьи павших защитников настаивают на совсем другом смысле этого признания. Другие комментаторы также резко раскритиковали позицию певицы: "Алены спрашивать надо кому давать звание героя, а кому нет у нее с принципами все плохо", — написал пользователь sergej.b.n, тогда как zoryanagoncharyk добавила: "Это ппц, со дна постучала еще очень"

Новое сообщение Alyona Alyona разозлило сеть из-за темы военных и денег

В комментариях в адрес певицы появились и другие резкие оценки. Одна из пользовательниц написала: "Какая же ты все таки дно . Пишу не с "фейковой" страницы", — говорится в заметке.

Украинцы призывают бойкотировать Alyona Alyona после ее заявлений о войске

Другой комментарий касался ответственности публичных людей за собственные заявления. "Госпожа АЛЬОНА, вы помните, что власть когда-то изменится, а ваши "посылы" к народу этот народ будет помнить", — написал пользователь Threads.

Alyona Alyona упрекнули за слова о семьях погибших военных

Отдельные комментаторы начали призывать не ограничиваться критикой в соцсетях, а переходить к бойкоту артистки. Они предлагали обращать внимание на бренды, которые сотрудничают с певицей, отказываться от прослушивания ее музыки онлайн и не покупать билеты на концерты.

Напомним, Фокус ранее писал, что: