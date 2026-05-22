"Не поддерживаю беспредел ТЦК": alyona alyona заговорила после скандала

Украинская рэперша alyona alyona оказалась в центре скандала после своих заявлений о мобилизации в Украине и призывов к мужчинам идти воевать.

Все началось с ее реакции на пост мужчин, которые высказывались о мобилизации и деятельности военных ТЦК. Из-за этого звезда оказалась под волной критики и обвинений, поэтому теперь решила подробно объяснить свою позицию.

alyona alyona о мобилизации и ТЦК

Пользователи Threads начали обвинять знаменитость в том, что она поддерживает принудительную мобилизацию и призывает мужчин идти на фронт. Некоторые писали: если alyona alyona имеет такую категорическую позицию, то почему сама не присоединяется к СОУ.

В ответ рэперша писала, что "не обязана" и больше пользы приносит в тылу, а впоследствии отметила, что ее неправильно поняли. По словам alyona alyona, она не призывала всех мужчин идти на фронт, а отреагировала на конкретную ситуацию, где один человек начал "разбрасываться" агрессивными высказываниями в отношении ТЦК.

Відео дня

"Я не поддерживаю беспредел ТЦК или противозаконные действия любых органов. Мой комментарий был ответом на грубый призыв к убийству. Автор того поста его сразу удалил, поэтому мои слова остались вырванными из контекста. Я просто защищала себя от оскорблений. Я никогда не призывала идти воевать. Это выбор каждого человека. Моя миссия — поддерживать тех, кто уже на фронте, и буду продолжать это делать", — написала рэперша.

alyona alyona Фото: Instagram

По словам alyona alyona, она часто бывает на фронте, выступая перед военными и поддерживая их моральный дух.

"В этом вся ваша суть. Ноль деятельности, ноль помощи армии, ноль работы по улучшению жизни в воюющей стране, ноль донатов или сборов. Только травля, буллинг, троллинг и тому подобное. Может вам станет легче на мгновение. Но ваши слова здесь не изменят ничего в вашей жизни. Кроме действий, ничего не изменит", — резюмировала звезда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Своими мыслями относительно острых конфликтов в тылу поделилась известная украинская актриса, звезда сериала "Тихая нава" Вероника Мишаева-Яковлева.

Alyona Alyona попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге на вокал.

Кроме того, украинскую звезду Евровидения поймали на распродаже своих вещей.