"До чего мы докатились?": известная украинская актриса эмоционально прокомментировала ситуацию с ТЦК (фото)

Тема мобилизации и взаимодействия гражданского населения с представителями ТЦК остается одной из самых болезненных в украинском обществе. Своими мыслями относительно острых конфликтов в тылу поделилась известная украинская актриса, звезда сериала "Тихая нава" Вероника Мишаева-Яковлева, чей муж сейчас защищает страну в рядах Вооруженных сил Украины.

Актриса выразила глубокую обеспокоенность из-за случаев агрессии и призвала к поиску правовых решений. Об этом она сказала в интервью журналистке Алине Доротюк

"Я очень надеюсь, что как-то мы дойдем до какого-то более-менее цивилизованного пути с этим ТЦК", — отметила артистка.

Вероника эмоционально отреагировала на последние резонансные новости и столкновения между гражданами и военными.

"Люди бросаются... Людей убивают. Ну до чего мы докатились. Это все об усталости, о том, что происходит какой-то двойной стандарт", — сказала Вероника.

Алина Доротюк и Вероника Мишаева-Яковлева

Она также призвала тыл не поддаваться искаженному восприятию и помнить, что армия формируется из таких же обычных граждан.

В качестве примера Вероника привела слова своего мужа-военнослужащего: "Он мне как-то сказал, что очень многих вещей мы, к сожалению, не знаем, и все равно, несмотря на все надо помнить, кто у нас главный враг. Армия — это люди. На улице видите людей — такие же люди в армии".

