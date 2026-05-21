"До чого ми докотилися?": відома українська акторка емоційно прокоментувала ситуацію з ТЦК (фото)

Тема мобілізації та взаємодії цивільного населення з представниками ТЦК залишається однією з найболючіших в українському суспільстві. Своїми думками щодо гострих конфліктів у тилу поділилася відома українська акторка, зірка серіалу "Тиха нава" Вероніка Мішаєва-Яковлєва, чий чоловік наразі захищає країну у лавах Збройних сил України.

Акторка висловила глибоке занепокоєння через випадки агресії та закликала до пошуку правових рішень. Про це вона сказала в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк

"Я дуже сподіваюсь, що якось ми дійдемо до якогось більш-менш цивілізованого шляху з цим ТЦК", – зазначила артистка.

Вероніка емоційно відреагувала на останні резонансні новини та сутички між громадянами й військовими.

"Люди кидаються… Людей вбивають. Ну до чого ми докотилися. Це все про втому, про те, що відбувається якийсь подвійний стандарт", — сказала Вероніка.

Аліна Доротюк і Вероніка Мішаєва-Яковлєва Фото: YouTube

Вона також закликала тил не піддаватися викривленому сприйняттю та пам'ятати, що армія формується з таких самих звичайних громадян.

Як приклад Вероніка навела слова свого чоловіка-військовослужбовця: "Він мені якось сказав, що дуже багатьох речей ми, на жаль, не знаємо, і все одно, попри все треба пам'ятати, хто у нас головний ворог. Армія — це люди. На вулиці бачите людей — такі самі люди в армії".

