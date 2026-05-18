"Бідний Женька, забрали ТЦК": водія Олі Полякової мобілізували

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що її водія Женю мобілізували. Зокрема, артистка розкрила, з ким з нашого шоубізу дружить.

Зірка сцени в інтервʼю "Радіо Люкс" поділилася особистим. Ведучий проєкту запитав, з ким дружить співачка.

Друзі Олі Полякової

"Справжніх друзів не багато. Не буває багато. Але в мене дійсно є дуже близькі друзі, з якими я дуже давно. В мене взагалі така тема: я починаю дружити і дружу все життя. В мене люди працюють по 20 років. В мене водій працює… Боже, бідний Женька, забрали ТЦК", — сказала артистка.

Зокрема, Євген Фешак попросив назвати трьох найкращих друзів. Першою Полякова згадала куму та волонтерку фонду "Світлий" Світлану.

"Вона завжди прийде на допомогу. Вона за справедливість", — каже артистка.

Другою Оля назвала російську журналістку Ніку Білоцерківську.

"Вона мені такою подругою стала, коли почалася війна. Тому що вона зробила для мене те, що ні одна подруга, ні один родич того не зробив, що вона для мене зробила. Вона прийняла в себе всю мою сімʼю, коли почалася війна. І ми дуже дружимо, ми так близько спілкуємося", — зізналася артистка.

Зокрема, Оля сказала, що в неї є чоловіки-друзі.

"В мене є близький друг Артурчик. Він живе в Німеччині. В мене близька є подружка Свєта. Вона теж живе зараз вже в Німеччині", — зазначила Полякова.

Щодо шоубізнесу, то Полякова назвала своїм другом Алана Бадоєва.

"На жаль, рідше зустрічаємось. Але коли зустрічаємось, можемо дві доби проговорити. В мене з ним дуже душевші розмови", — додала зірка.

Також Полякова дружить з подружжям Гордонів, Сонею Плакидюк, Машею Єфросиніною, Михайлом Ясинським.

Оля Полякова Фото: Оля Полякова/Instagram

