"Такого наговорив": Полякова розповіла, до чого призвело те саме інтервʼю Вадіка

Українська співачка Оля Полякова вперше зізналася, що скандальне інтервʼю її чоловіка спричинило закриття шоу "Дорослі дівчата", яке вони вели разом з Машею Єфросиніною понад 5 років.

Артистка презентувала свій новий проєкт TheNogi та розкрила наслідки слів Вадима Буряковського. Відео шириться в соцмережах.

Через Вадіка закрили "Дорослі дівчата"

Полякова пригадала, як саме дружина Гордона затягнула її чоловіка на інтервʼю, що мало свої наслідки з часом.

"Це відбулося в той момент, але Олеся Бацман через мене затягнула Вадіка на інтервʼю до Гордона. І він як стрельнув. Такого бл**ь наговорив, що сьогодні закрилися "Дорослі дівчата"", — сказала зі сцени артистка.

Втім, у соцмережах напередодні Полякова та Єфросиніна не коментували причетності Буряковського до закриття шоу.

"Зараз ми відчули: проєкт виконав свою головну місію… Звісно, ми бачимо всі ці заголовки та спроби знайти підтекст там, де його немає. Скажемо один раз: ми залишаємося дорослими жінками, які можуть дозволити собі обговорити незручні теми. Але робимо це приватно й пишаємося тим, що нам завжди вистачало й вистачає мудрості та поваги до одна одної, щоб доходити до розуміння в питаннях наших стосунків. Кожна з нас продовжує розвивати власні проєкти та цінувати шлях, який пройшли разом", — написали "дорослі дівчата".

Полякова та Єфросиніна кілька років знімали "Дорослі дівчата" Фото: YouTube

Інтервʼю чоловіка Полякової

Нещодавно в інтерв’ю Дмитру Гордону бізнесмен Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до Маші Єфросиніної та її родини.

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — сказав чоловік Полякової.

Після цього він згадав, як між ним та Єфросиніною відбулося непорозуміння, та назвав її чоловіка Тимура Хромаєва "мажором".

Згодом Поляковій довелося публічно просити вибачення за слова чоловіка.

Вадим Буряковський Фото: Threads

