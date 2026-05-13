Оля Полякова показалася під крапельницями: що сталося (фото)
Українська співачка Оля Полякова неочікувано опинилася в лікарні та показалася з крапельницею.
В Instagram-stories зірка виклала кадри, на яких вона зображена в палаті. До руки Олі була приєднана система крапельниці.
Полякова опинилася під крапельницями
Знаменитість зізналася, що наважилась на спеціальні процедури краси. Перша з них — це догляд за шкірою обличчя, шиї та декольте. А друга пов’язана з крапельницею. Співачка назвала це "біохакінгом". Ймовірно, Полякова прокрапала собі комплекс вітамінів.
"Всім привіт, дорогенькі мої. Я в клініці і роблю сьогодні дві процедури. Одну — це догляд за шкірою. І роблю крапельниці для біохакінгу, щоб бути молодою і красивою", — сказала на камеру зірка з посмішкою.
Більше деталей Оля розкривати не стала.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українська телеведуча Маша Єфросиніна висміяла скандальне інтервʼю чоловіка своєї подруги та колеги, співачки Олі Полякової.
- Продюсерка співачки Розалія Романова шокувала продовженням скандалу з колишньою підопічною, подавши на неї заяву в правоохоронні органи у Швейцарії.
Крім того, артистка пожартувала, що після інтервʼю її чоловік "з хати більше не вийде".