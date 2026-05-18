"Такого наговорил": Полякова рассказала, к чему привело то самое интервью Вадика

Украинская певица Оля Полякова впервые призналась, что скандальное интервью ее мужа стало причиной закрытия шоу "Взрослые девочки", которое они вели вместе с Машей Ефросининой более 5 лет.

Артистка презентовала свой новый проект TheNogi и раскрыла последствия слов Вадима Буряковского. Видео распространяется в соцсетях.

Из-за Вадика закрыли "Взрослые девочки"

Полякова вспомнила, как именно жена Гордона затянула ее мужа на интервью, что имело свои последствия со временем.

"Это произошло в тот момент, но Олеся Бацман через меня затащила Вадика на интервью к Гордону. И он как стрельнул. Такого бл**ь наговорил, что сегодня закрылись "Взрослые девочки"", — сказала со сцены артистка.

Впрочем, в соцсетях накануне Полякова и Ефросинина не комментировали причастность Буряковского к закрытию шоу.

"Сейчас мы почувствовали: проект выполнил свою главную миссию... Конечно, мы видим все эти заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Скажем один раз: мы остаемся взрослыми женщинами, которые могут позволить себе обсудить неудобные темы. Но делаем это приватно и гордимся тем, что нам всегда хватало и хватает мудрости и уважения друг к другу, чтобы доходить до понимания в вопросах наших отношений. Каждая из нас продолжает развивать собственные проекты и ценить путь, который прошли вместе", — написали "взрослые девочки".

Полякова и Ефросинина несколько лет снимали "Взрослые девочки" Фото: YouTube

Интервью мужа Поляковой

Недавно в интервью Дмитрию Гордону бизнесмен Вадим Буряковский рассказал о своем отношении к Маше Ефросининой и ее семье.

"Маша нравится на сцене. В жизни она не такая открытая. Благодаря Оле она раскрылась. В первой передаче она была зажата. Я же ее смотрел по телеканалу с Юрой Горбуновым, и она мне как родная", — сказал муж Поляковой.

После этого он вспомнил, как между ним и Ефросининой произошло недоразумение, и назвал ее мужа Тимура Хромаева "мажором".

Впоследствии Поляковой пришлось публично извиняться за слова мужа.

