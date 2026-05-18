"Бедный Женька, забрали ТЦК": водителя Оли Поляковой мобилизовали

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что ее водителя Женю мобилизовали. В частности, артистка раскрыла, с кем из нашего шоубиза дружит.

Звезда сцены в интервью "Радио Люкс" поделилась личным. Ведущий проекта спросил, с кем дружит певица.

Друзья Оли Поляковой

"Настоящих друзей не много. Не бывает много. Но у меня действительно есть очень близкие друзья, с которыми я очень давно. У меня вообще такая тема: я начинаю дружить и дружу всю жизнь. У меня люди работают по 20 лет. У меня водитель работает... Боже, бедный Женька, забрали ТЦК", — сказала артистка.

В частности, Евгений Фешак попросил назвать трех лучших друзей. Первой Полякова вспомнила куму и волонтера фонда "Светлый" Светлану.

"Она всегда придет на помощь. Она за справедливость", — говорит артистка.

Второй Оля назвала российскую журналистку Нику Белоцерковскую.

"Она мне такой подругой стала, когда началась война. Потому что она сделала для меня то, что ни одна подруга, ни один родственник того не сделал, что она для меня сделала. Она приняла в себя всю мою семью, когда началась война. И мы очень дружим, мы так близко общаемся", — призналась артистка.

В частности, Оля сказала, что у нее есть мужчины-друзья.

"У меня есть близкий друг Артурчик. Он живет в Германии. У меня близкая есть подружка Света. Она тоже живет сейчас уже в Германии", — отметила Полякова.

Что касается шоубизнеса, то Полякова назвала своим другом Алана Бадоева.

"К сожалению, реже встречаемся. Но когда встречаемся, можем двое суток проговорить. У меня с ним очень душевные разговоры", — добавила звезда.

Также Полякова дружит с супругами Гордонов, Соней Плакидюк, Машей Ефросининой, Михаилом Ясинским.

