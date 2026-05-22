"Не підтримую свавілля ТЦК": alyona alyona заговорила після скандалу

Українська реперка alyona alyona опинилася в центрі скандалу після своїх заяв про мобілізацію в Україні та закликів до чоловіків йти воювати.

Усе почалося з її реакції на дописи чоловіків, які висловлювалися про мобілізацію та діяльність військових ТЦК. Через це зірка опинилася під хвилею критики та звинувачень, тому тепер вирішила детально пояснити свою позицію.

alyona alyona про мобілізацію та ТЦК

Користувачі Threads почали звинувачувати знаменитість у тому, що вона підтримує примусову мобілізацію та закликає чоловіків йти на фронт. Дехто писав: якщо alyona alyona має таку категоричну позицію, то чому сама не долучається до СОУ.

У відповідь реперка писала, що "не зобов’язана" і більше користі приносить у тилу, а згодом зазначила, що її неправильно зрозуміли. За словами alyona alyona, вона не закликала всіх чоловіків йти на фронт, а відреагувала на конкретну ситуацію, де одна людина почала "розкидатися" агресивними висловлюваннями щодо ТЦК.

"Я не підтримую свавілля ТЦК чи протизаконні дії будь-яких органів. Мій коментар був відповіддю на грубий заклик до вбивства. Автор того допису його одразу видалив, тому мої слова залишилися вирваними з контексту. Я просто захищала себе від образ. Я ніколи не закликала йти воювати. Це вибір кожної людини. Моя місія — підтримувати тих, хто вже на фронті, і продовжуватиму це робити", — написала реперка.

alyona alyona

За словами alyona alyona, вона часто буває на фронті, виступаючи перед військовими та підтримуючи їхній моральний дух.

"В цьому вся ваша суть. Нуль діяльності, нуль допомоги війську, нуль роботи по поліпшенню життя у воюючій країні, нуль донатів чи зборів. Тільки цькування, булінг, тролінг тощо. Може вам стане легше на мить. Але ваші слова тут не змінять нічого у вашому житті. Крім дій, нічого не змінить", — резюмувала зірка.

