Alyona Alyona знову розкритикували: у мережі обурилися через слова про Героїв України

Українська співачка Alyona Alyona знову викликала гостру реакцію в соцмережах після того, як порушила військові теми в соцмережі Threads. Цього разу обурення користувачів спричинили її слова про родини загиблих українських військових, які хочуть домогтися присвоєння звання Героя України посмертно.

Артистка заявила: "Ви знаєте, скільки людей хочуть, щоб звання Героя України отримав посмертно їхній чоловік просто заради грошей? Історій безліч", — заявила Alyona Alyona.

Після цього в Threads з’явилося багато критичних коментарів. Користувачі писали, що після таких висловлювань у співачки немає морального права порушувати питання про те, кому варто давати звання Героя України, а кому ні. Частина коментаторів також дорікнула артистці тим, що вона, на їхню думку, невдало й болісно зачепила тему, яка напряму стосується родин загиблих захисників.

На заяву Alyona Alyona відреагували й члени сімей полеглих українських військових. Вони наголошували, що домагаються державного визнання для своїх рідних не через гроші, а через бажання зберегти пам’ять про них і добитися поваги до їхнього подвигу.

Одна з користувачок пояснила, що її сім’я домагалася звання Героя України для полеглого захисника не через виплати, а заради пам’яті та поваги до нього: "Наша сім’я хотіла щоб наш Вітя мав таке звання Героя України (посмертно) не заради грошей,забери собі ті гроші а дитині поверни тата. Молоді вдові поверни чоловіка. Правильно : це не можливо,а пам’ять щоб всі знали і пам’ятали його що він як і всі ті хто віддав своє життя за таких,ми просто хочемо щоб їх знали і поважали. У мене все. Дякую", — написала користувачка dianka_kupchik.

Найбільше обурення користувачів викликало те, що артистка пов’язала прагнення отримати посмертне звання Героя України з фінансовим мотивом, тоді як родини полеглих захисників наполягають на зовсім іншому сенсі цього визнання. Інші коментатори також різко розкритикували позицію співачки: "Альони питати треба кому давати звання героя, а кому ні в неї з принципами все погано", — написав користувач sergej.b.n, тоді як zoryanagoncharyk додала: "Це ппц, з дна постукала ще дуже"

У коментарях на адресу співачки з’явилися і інші різкі оцінки. Одна з користувачок написала: "Яка ж ти все таки дно . Пишу не з "фейкової" сторінки", – йдеться в дописі.

Інший коментар стосувався відповідальності публічних людей за власні заяви. "Пані АЛЬОНА, ви пам’ятайте, що влада колись зміниться, а ваші "посили" до народу цей народ пам’ятатиме", – написав користувач Threads.

Окремі коментатори почали закликати не обмежуватися критикою в соцмережах, а переходити до бойкоту артистки. Вони пропонували звертати увагу на бренди, які співпрацюють зі співачкою, відмовлятися від прослуховування її музики онлайн і не купувати квитки на концерти.

