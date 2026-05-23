Alyona Alyona знову розкритикували: у мережі обурилися через слова про Героїв України
Українська співачка Alyona Alyona знову опинилася в центрі скандалу після висловлювань на військову тему. На цей раз вона висловилась про родини загиблих захисників, які домагаються присвоєння звання Героя України посмертно.
Артистка заявила: "Ви знаєте, скільки людей хочуть, щоб звання Героя України отримав посмертно їхній чоловік просто заради грошей? Історій безліч", — заявила Alyona Alyona.
Після цього в Threads з’явилося багато критичних коментарів. Користувачі писали, що після таких висловлювань у співачки немає морального права порушувати питання про те, кому варто давати звання Героя України, а кому ні. Частина коментаторів також дорікнула артистці тим, що вона, на їхню думку, невдало й болісно зачепила тему, яка напряму стосується родин загиблих захисників.
На заяву Alyona Alyona відреагували й члени сімей полеглих українських військових. Вони наголошували, що домагаються державного визнання для своїх рідних не через гроші, а через бажання зберегти пам’ять про них і добитися поваги до їхнього подвигу.
Одна з користувачок пояснила, що її сім’я домагалася звання Героя України для полеглого захисника не через виплати, а заради пам’яті та поваги до нього: "Наша сім’я хотіла щоб наш Вітя мав таке звання Героя України (посмертно) не заради грошей,забери собі ті гроші а дитині поверни тата. Молоді вдові поверни чоловіка. Правильно : це не можливо,а пам’ять щоб всі знали і пам’ятали його що він як і всі ті хто віддав своє життя за таких,ми просто хочемо щоб їх знали і поважали. У мене все. Дякую", — написала користувачка dianka_kupchik.
Найбільше обурення користувачів викликало те, що артистка пов’язала прагнення отримати посмертне звання Героя України з фінансовим мотивом, тоді як родини полеглих захисників наполягають на зовсім іншому сенсі цього визнання. Інші коментатори також різко розкритикували позицію співачки: "Альони питати треба кому давати звання героя, а кому ні в неї з принципами все погано", — написав користувач sergej.b.n, тоді як zoryanagoncharyk додала: "Це ппц, з дна постукала ще дуже"
У коментарях на адресу співачки з’явилися і інші різкі оцінки. Одна з користувачок написала: "Яка ж ти все таки дно . Пишу не з "фейкової" сторінки", – йдеться в дописі.
Інший коментар стосувався відповідальності публічних людей за власні заяви. "Пані АЛЬОНА, ви пам’ятайте, що влада колись зміниться, а ваші "посили" до народу цей народ пам’ятатиме", – написав користувач Threads.
Окремі коментатори почали закликати не обмежуватися критикою в соцмережах, а переходити до бойкоту артистки. Вони пропонували звертати увагу на бренди, які співпрацюють зі співачкою, відмовлятися від прослуховування її музики онлайн і не купувати квитки на концерти.
