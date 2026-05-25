Альона Альона закликала добровільно мобілізуватися, щоб уникнути свавілля ТЦК

Популярна українська реперка Альона Альона (alyona alyona) закликала військовозобов'язаних самостійно обирати підрозділи для служби, не чекаючи на примусову мобілізацію. На її думку, такий крок дозволить знайти місце за професією та захистить від можливих знущань і незаконних дій з боку працівників ТЦК.

Свій коментар артистка залишила у соцмережі Threads у відповідь на резонансний допис користувача з нікнеймом potu.zhn0. У публікації йшлося про чергову смерть чоловіка в приміщенні ТЦК на Тернопільщині, яку поліція попередньо кваліфікувала як самогубство з вогнепальної зброї. Автор допису висловив різкий скепсис щодо офіційної версії правоохоронців і тегнув офіційний акаунт Альони Альони із закликом прокоментувати подію.

Співачка відреагувала на запит та засудила протиправні дії представників військкоматів, проте запропонувала альтернативне рішення для уникнення таких ситуацій.

"Прокоментую. Нещодавно мого доброго друга скоротили з бронювання на роботі, і він пішов на співбесіди в різні бригади, обрав одну, і тепер працює по професії у війську. Без тцк і знущань. Але Ви не напишете про такий кейс. Незаконні дії тцк – зло. Проте завжди можна запобігти свавіллю", — зазначила Альона Альона.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Артистка висловилась про родини загиблих захисників, які домагаються присвоєння звання Героя України посмертно, і отримала черговий хейт.

Alyona Alyona вступила в суперечку з військовим у Threads після своїх заяв про мобілізацію чоловіків. Чоловік, який назвав себе військовим із 10-річним стажем служби, запитав артистку, чому вона сама не йде до війська.

Крім того, українська співачка зізналася у використанні уколів для схуднення.