Альона Альона спакувала речі й заявила про переїзд: де тепер вона житиме (фото)

Українська реперка Альона Альона (Alyona Alyona) несподівано залишила Київ. Тепер зірка житиме в Івано-Франківську. За її словами, цей регіон для неї вже як рідний.

Про це артистка повідомила в Instagram (alyona.alyona.official). Вона показала, як виглядає її нове житло, та поділилась цікавими деталями.

Чому Альона Альона виїхала з Києва

За словами реперки, останнім часом вона втомилась жити в потягах, тому вирішила переїхати на Франківщину, яка для неї стала вже як рідна.

"Тут кохана людина, друзі, фотостудія, музиканти, атмосфера та природа. Я постійно сюди їздила, але через постійні затримки й зсуви графіків потягів стало майже неможливо планувати роботу та життя", — розповіла Альона Альона.

Таким чином, зірка вирішила заспокоїтися, сповільнитися та обрати себе. Вона впевнена, що переїзд допоможе їй знову наповнитися й писати нову музику.

Видео дня

"Останнім часом я була зайнята всім на світі, крім творчості. Вірю, що цей край допоможе мені знову наповнитися й писати нову музику. Зараз навколо купа речей й хаос, але попереду новий етап. Франківськ, приймай!" — додала Альона Альона.

Наразі реперка активно перевозить речі та навіть показала частинку нового житла. Воно виглядає світлим, просторим та дуже затишним.

Нове житло Альони Альони Нове житло Альони Альони Нове житло Альони Альони

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Alyona Alyona опинилася в центрі скандалу після висловлювань на військову тему. Цього разу вона висловилась про родини загиблих захисників, які домагаються присвоєння звання Героя України посмертно.

Також артистка закликала військовозобов'язаних самостійно обирати підрозділи для служби, не чекаючи на примусову мобілізацію. На її думку, такий крок дозволить знайти місце за професією та захистить від можливих знущань і незаконних дій з боку працівників ТЦК.

Крім цього, Alyona Alyona відверто поділилася власним досвідом схуднення та ставленням до популярних ін’єкцій. Вона наголосила, що жодні "чарівні" засоби не працюють без системного підходу до способу життя.