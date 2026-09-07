Дочь Кошового из "Квартала 95", которая уехала за границу, появилась в машине (фото)

18-летняя дочь украинского комика и актёра "Квартала 95" Евгения Кошового Варвара, которая сейчас учится в Италии, поделилась новым снимком из своей жизни за границей. Девушка опубликовала в соцсетях селфи, сделанное во время поездки в автомобиле.

На снимке в Instagram-Stories Варвара позирует на пассажирском сиденье автомобиля с распущенными светлыми волосами и сдержанным макияжем. Кадр она дополнила минималистичным эмодзи в виде мороженого и треком "Actium" исполнителя Aphex Twin.

Дочь Кошового учится в Милане

Как известно, после окончания первого курса в Украине Варвара решила продолжить обучение в Милане. Там девушка изучает менеджмент и режиссуру в сфере шоу-бизнеса. В комментарии проекту "Ближе к звёздам" Евгений Кошовый признался, что скучает по дочери, но понимает, что она начала полностью самостоятельную взрослую жизнь.

Варвара Кошова учится в Милане Фото: Instagram

Сейчас Варвара живет между Киевом и Миланом. Ранее она уже пробовала свои силы в шоу-бизнесе: выступала в шоу "Голос. Дети", "Рассмеши комика", "Лига смеха", а также была финалисткой национального отбора на "Детское Евровидение".

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгений Кошовый рассказал о том, что его старшая дочь Варвара уехала за границу учиться.

Актёр рассказал, что его старшая дочь Варвара также собирается заняться шоу-бизнесом. Девушка выбрала направления менеджмента и режиссуры в этой сфере.

Кроме того, Ксения Кошова вспомнила о знакомстве и первом поцелуе со своим мужем. Бизнес-леди рассказала, что впервые увидела своего будущего мужа в одном из столичных клубов.