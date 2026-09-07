Дочка Кошового з "Кварталу 95", яка виїхала за кордон, показалась в авто (фото)

18-річна донька українського коміка та актора "Кварталу 95" Євгена Кошового Варвара, яка зараз перебуває на навчанні в Італії, поділилася новим кадром із закордонного життя. Дівчина опублікувала в соцмережах селфі, зроблене під час поїздки в автомобілі.

На знімку в Instagram-Stories Варвара позує на пасажирському сидінні авто з розпущеним білявим волоссям та стриманим макіяжем. Кадр вона доповнила мінімалістичним емодзі у вигляді морозива та треком "Actium" виконавця Aphex Twin.

Дочка Кошового навчається у Мілані

Як відомо, після закінчення першого курсу в Україні Варвара вирішила продовжити здобувати освіту в Мілані. Там дівчина навчається у сфері менеджменту та режисури шоубізнесу. У коментарі проєкту "Ближче до зірок" Євген Кошовий зізнавався, що сумує за донькою, але розуміє, що вона розпочала повністю самостійне доросле життя.

Варвара Кошова навчається в Мілані Фото: Instagram

Зараз Варвара живе між Києвом і Міланом. Раніше вона вже пробувала свої сили у шоубізнесі: виступала у шоу "Голос. Діти", "Розсміши коміка", "Ліга сміху", а також була фіналісткою Нацвідбору на "Дитяче Євробачення".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євген Кошовий розповів про виїзд старшої доньки Варвари за кордон на навчання.

Актор розкрив, що його старша донька Варвара також йде в шоубізнес. Дівчина обрала менеджмент і режисуру галузі.

Крім того, Ксенія Кошова пригадала знайомство та перший поцілунок з чоловіком. Бізнесвумен розповіла, що вперше побачила майбутнього чоловіка в одному зі столичних клубів.