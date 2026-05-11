Кошовий розповів про виїзд доньки за кордон: де живе Варвара (відео)

Український актор та зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про виїзд старшої доньки Варвари за кордон на навчання.

Шоумен у коментарі проєкту "Ближче до зірок" зізнався, що переживає через свою дитину, яка почала справді доросле життя в Італії.

Донька Кошового виїхала з України

18-річна Варвара після першого курсу вирішила продовжити навчання в Мілані. Донька актора наразі живе в італійському місті та здобуває освіту у сфері менеджменту і режисури шоубізнесу. За словами зіркового тата, переїзд став початком справді самостійного дорослого життя.

"Вона закінчила тут, скажімо так, заочно перший курс, а потім вже, коли їй виповнилося 18 років, поїхала далі навчатися. Вона сама, доводиться все самій робити. Тут же мама, бабуся… Я говорив: "Таке доросле життя, Варвара. Доведеться самій". Сумуємо", — сказав Кошовий

Донька Кошового тікала з дому

Варвара в соцмережах не приховує, що наразі живе між Києвом і Міланом. Свого часу дівчина була фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення та виступала в "Голосі. Діти", "Розсміши коміка" і "Лізі сміху".

За словами дружини актора Ксенії, Варвара доволі болісно переживала перехідний вік: "Варя була складна з 11–12 років: те хочу, те не хочу, туди піду, а туди – ні… Був час, коли вона драпала з дому. Десь, може 13 (років, — Ред.). До друзів кудись. Доганяли і забирали".

Євген Кошовий з дружиною та доньками

Виявилося, що дівчина вибила сітку у вікні і з першого поверху стрибнула й побігла з дому в холодний осінній період.

У родині Кошових також підростає менша донька Серафима. За словами дружини Євгена, вона дуже спокійна та вимоглива.

