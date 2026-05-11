Кошевой рассказал о выезде дочери за границу: где живет Варвара (видео)

Украинский актер и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о выезде старшей дочери Варвары за границу на учебу.

Шоумен в комментарии проекту "Ближе к звездам" признался, что переживает из-за своего ребенка, который начал действительно взрослую жизнь в Италии.

Дочь Кошевого выехала из Украины

18-летняя Варвара после первого курса решила продолжить обучение в Милане. Дочь актера сейчас живет в итальянском городе и получает образование в сфере менеджмента и режиссуры шоу-бизнеса. По словам звездного папы, переезд стал началом действительно самостоятельной взрослой жизни.

"Она закончила здесь, скажем так, заочно первый курс, а потом уже, когда ей исполнилось 18 лет, поехала дальше учиться. Она сама, приходится все самой делать. Тут же мама, бабушка... Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Скучаем", — сказал Кошевой

Дочь Кошевого убегала из дома

Варвара в соцсетях не скрывает, что сейчас живет между Киевом и Миланом. В свое время девушка была финалисткой Нацотбора на Детское Евровидение и выступала в "Голосе. Дети", "Рассмеши комика" и "Лиге смеха".

По словам жены актера Ксении, Варвара довольно болезненно переживала переходный возраст: "Варя была сложная с 11-12 лет: то хочу, то не хочу, туда пойду, а туда — нет... Было время, когда она сбегала из дома. Где-то, может, 13 (лет, — Ред.). К друзьям куда-то. Догоняли и забирали".

Евгений Кошевой с женой и дочерьми Фото: instagram.com/yalta_k/

Оказалось, что девушка выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала из дома в холодный осенний период.

В семье Кошевых также подрастает младшая дочь Серафима. По словам жены Евгения, она очень спокойная и требовательная.

