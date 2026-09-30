"Приказал атаковать все гражданское": РФ хочет парализовать Киев ударами до зимы, — The Economist

Россия начала масштабную кампанию бомбардировок, диверсий и политического хаоса против украинской столицы и не намерена на этом останавливаться. Враг усиливает атаки на Киев, надеясь парализовать столицу до наступления холодов.

Следующими потенциальными целями российских ударов по Киеву могут стать центры обработки данных и супермаркеты. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на нескольких высокопоставленных украинских чиновников.

"Путин ещё больше сошёл с ума. Он отдал приказ атаковать всё гражданское. Они хотят, чтобы люди боялись ходить в супермаркеты", — пояснил журналистам один из источников.

Оба чиновника подчеркнули, что российская кампания ударов по Киеву должна усилиться задолго до начала зимы. По их данным, усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю.

Враг не отказывается от привычной тактики террора

В то же время в Кремле не отказались от "стандартного" зимнего сценария. Наиболее разрушительной угрозой со стороны РФ для столицы остаются баллистические атаки, однако в последнее время участились обстрелы с помощью реактивных беспилотников, которые наносят наибольший ущерб.

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Представитель службы безопасности отметил, что у РФ в запасе есть "тысячи дронов". Кроме того, враг наращивает запасы баллистических ракет, чтобы использовать их в течение следующих месяцев, утверждает чиновник.

Украинские спецслужбы также опасаются, что параллельно с этим враг может прибегнуть к новым гибридным атакам. Еще один способ, которым россияне могут дестабилизировать Киев, — развернуть кампанию дезинформации и предпринять попытки усилить политический хаос внутри страны. Один из высокопоставленных чиновников предупредил, что сбои в повседневной жизни могут подтолкнуть украинцев к враждебности друг к другу, хотя другие скептически оценили вероятность такого развития событий, поскольку враг разрабатывает подобные планы регулярно.

Бывший глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил в комментарии журналистам, что отключить Киев сложнее, чем считает Кремль. Городская интернет-система, проверенная в боях ещё до вторжения, слишком децентрализована, чтобы несколько ударов смогли легко вывести её из строя. То же самое, по данным экспертов, касается и объектов энергетики.

Напомним, 29 сентября министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал о новой стратегии защиты Киева от атак РФ.

Кроме того, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как придется пережить осень и зиму.