ПВО Киева ждут перемены: Хмара раскрыл новую стратегию защиты столицы

Украина комплексно изменит тактику ПВО и авиации, чтобы сбивать российские ракеты и "Шахеды" на отдалённых подступах к Киевской области, не подпуская угрозу к столице.

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил о необходимости изменить подход к защите Киева от российских воздушных атак. Речь идет об усилении эшелонированной системы обороны и координации работы авиации, подразделений ПВО и мобильных огневых групп, чтобы поражать воздушные цели еще на дальних подступах к столице. Как сообщили в Министерстве обороны Украины 29 сентября, Евгений Хмара посетил командные пункты Воздушных сил в Киевской области, где обсудил изменение подходов к защите столицы.

Что изменится в системе защиты Киева

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, во время визита Хмары военные сосредоточились на боевой работе противовоздушной обороны. Речь шла об обнаружении воздушных целей, их сопровождении, принятии решений и непосредственном уничтожении угроз.

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В Минобороны отметили, что тактика российских атак меняется, поэтому должны меняться и подходы к защите столичного региона.

"Задача перед защитниками неба ясна: расширить внешний купол безопасности. Каждая вражеская цель должна уничтожаться еще в регионах на подлете, не подпуская угрозу к жилым кварталам и объектам жизнеобеспечения столицы", — подчеркнул министр обороны.

По словам главы министерства обороны, основной акцент будет сделан на создании плотной и многоуровневой эшелонированной защиты на дальних подступах к городу.

Основные направления реорганизации будут включать:

Применение авиации на дальних рубежах: истребители и вертолеты будут перехватывать вражеские воздушные цели — в частности, дроны-камикадзе и крылатые ракеты — в приграничных и смежных областях.

истребители и вертолеты будут перехватывать вражеские воздушные цели — в частности, дроны-камикадзе и крылатые ракеты — в приграничных и смежных областях. Усиление мобильных огневых групп: обновляется материально-техническое обеспечение и тактика действий подразделений, которые охотятся за "Шахедами" на передовых линиях перехвата.

обновляется материально-техническое обеспечение и тактика действий подразделений, которые охотятся за "Шахедами" на передовых линиях перехвата. Синхронизация разведки и РЭБ: будут внедрены новые цифровые системы управления, которые позволят быстрее выявлять угрозы, передавать координаты и нейтрализовать средства навигации противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, основное внимание уделяется обнаружению и перехвату воздушных целей на более отдаленных подступах к столице, а не ожиданию, пока они приблизятся непосредственно к Киеву.

Хмара пообщался с военными, которые непосредственно работают в системе ПВО

В ходе поездки министр также пообщался с боевыми пилотами и операторами систем противовоздушной обороны. Военные рассказали о своей оценке ситуации и текущих потребностях подразделений. Отдельно обсуждались имеющиеся силы и средства, используемые для противодействия российским воздушным атакам.

В Минобороны подчеркнули, что новые решения должны учитывать реальную боевую обстановку и опыт военных, которые ежедневно ведут борьбу с воздушными целями.

Хмара пообщался с военнослужащими подразделений ПВО в Киевской области Фото: Минобороны Украины

Отдельная проблема — реактивные "Шахеды"

Еще одним вопросом, обсуждавшимся в ходе совещания, стали российские ударные беспилотники с реактивной силовой установкой.

В Минобороны сообщили, что украинские военные уже имеют опыт уничтожения таких целей. Теперь задача состоит в том, чтобы расширить масштабы применения технологических решений и обеспечить ими большее количество подразделений.

"Такие цели уже сбивают. Теперь нам нужно масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения", — заявил Хмара.

По информации Минобороны, над этим ведется работа совместно с военными, украинскими производителями и международными партнерами.

Почему вопрос защиты Киева стал особенно важным

Киев является главной политической, военной и логистической целью противника. Удар по столице — это попытка дезорганизовать государственное управление, железнодорожные узлы (такие как депо "Киев-Пассажирский"), энергетические и цифровые дата-центры, а также посеять панику среди миллионов мирных жителей.

Таким образом, Россия продолжает проводить комбинированные атаки с применением ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

При этом следует помнить, что основная технологическая сложность защиты Киева заключается в физике полета российских баллистических ("Искандер-М", "Кинжал") и гиперзвуковых ракет ("Циркон"). Так, при запусках из Брянской или Курской областей РФ ракета долетает до Киева за 2–4 минуты. Жители города нередко слышат взрывы практически одновременно со звуком сирены воздушной тревоги.

Кроме того, даже успешная работа сил ПВО непосредственно в пределах столицы не гарантирует полной безопасности для людей. Когда противоракетный снаряд уничтожает баллистическую или крылатую ракетобомбу над густонаселенными районами (Печерским, Соломенским или Голосеевским), на жилые дома и улицы падают тяжелые обломки и боевые части.

Итак, основной принцип, озвученный Минобороны 29 сентября, — необходимость уничтожать российские средства поражения как можно дальше от Киева и усиливать взаимодействие авиации, ПВО и мобильных огневых групп.

Напомним, Киев всё чаще подвергается затяжным воздушным атакам, когда российские дроны нападают волнами в течение суток. Особую угрозу представляют реактивные "Шахеды", которые могут появляться на подступах к столице каждые 30–60 минут. За первые три недели сентября РФ, по данным украинских властей, запустила около 2100 таких БПЛА и 136 ракет. Фокус выяснил, как долго еще может продолжаться такая тактика РФ и чем Украина может ей противодействовать уже сейчас.

Кроме того, мы сообщали, что 27 сентября обломки вражеских дронов нанесли ущерб по всему Киеву. В результате активных действий сил противовоздушной обороны и падения обломков сбитых вражеских целей в нескольких районах столицы были зафиксированы повреждения и очаги возгорания.