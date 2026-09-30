"Наказав атакувати все цивільне": РФ хоче паралізувати Київ ударами до зими, — The Economist

Росія почала масштабну кампанію бомбардувань, саботажу та політичного хаосу проти української столиці і не планує на цьому зупинятися. Ворог посилює атаки на Київ, сподіваючись паралізувати столицю до настання холодів.

Наступними потенційними цілями російських ударів по Києву можуть бути центри обробки даних та супермаркети. Про це повідомило видання The Economist з посиланням на кілька українських високопоставлених чиновників.

"Путін ще більше збожеволів. Він віддав наказ атакувати все цивільне. Вони хочуть, щоб люди боялися ходити до супермаркетів", — пояснило одне із джерел журналістам.

Обоє посадовців наголосили, що російська кампанія ударів по Києву має посилитися задовго до початку зими. За їхніми даними, зусилля з дестабілізації Києва досягнуть піку до листопада.

Ворог не відмовляється від звичної тактики терору

Водночас у Кремлі не відмовилися від "стандартного" зимового сценарію. Найбільш руйнівною загрозою з боку РФ для столиці залишаються балістичні атаки, проте останнім часом почастішали обстріли за допомогою реактивних безпілотників, які завдають найбільшої шкоди.

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Представник служби безпеки зазначив, що РФ має у запасі "тисячі дронів". Також ворог нарощує запаси балістичних ракет, щоб використати його упродовж наступних місяців, стверджує посадовець.

Українські спецслужби також побоюються, що паралельно з цим ворог може вдатися до нових гібридних атак. Ще один спосіб росіян дестабілізувати Київ — запустити кампанію з дезінформації та здійснити спроби посилити політичний хаос усередині країни. Один із високопосадовців попередив, що розлад у повсякденному житті може спонукати українців налаштуватися один проти одного, хоча інші скептично оцінили шанси на це, оскільки ворог розробляє подібні плани регулярно.

Колишній голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зауважив у коментарі журналістам, що Київ вимкнути складніше, ніж вважає Кремль. Міська інтернет-система, випробувана в боях ще до вторгнення, є надто децентралізованою, щоб кілька ударів змогли легко її вивести з ладу. Те ж саме, за даними експертів, стосується і об'єктів енергетики.

Нагадаємо, 29 вересня міністр оборони України Євгеній Хмара розповів про нову стратегію захисту Києва від атак РФ.

Також колишній глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, як доведеться пережити осінь і зиму.