До 4 годин без електрики: опубліковано графіки відключення світла на 6 жовтня

Через російські атаки на енергосистему в Україні знову запроваджуються графіки відключення електроенергії.

Оскільки споживання електроенергії зросло, компанія ДТЕК уже повідомила про те, що з 15:00 до кінця доби в деяких регіонах доведеться застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1 черги) для всіх категорій споживачів. Перші графіки вже з’явилися на регіональних сайтах.

Вранці після ворожих обстрілів відключення електроенергії фіксували у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз енергетики працюють над ліквідацією наслідків і роблять усе, щоб відновити електропостачання для населення.

Київська область — графіки відключення електроенергії 6 жовтня

У Київській області абоненти черг 1.1 та 1.2 залишаться без світла з 17:00 до 20:30. Ті, хто входить до черг 3.1 та 3.2, залишатимуться без світла з 20:00 до 24:00, а абонентам черг 5.1 та 5.2 відключать електроенергію з 15:00 до 17:30.

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Полтавська область — графіки відключення 6 жовтня

У Полтавській області періоди відключення електроенергії триватимуть з 15:00 до 23:59 у межах однієї черги.

Також запроваджено графік для Сумської області. Мешканці міста та області залишатимуться без електроенергії від однієї до чотирьох годин, залежно від черги.

У Черкаській області графіки обмеження постачання електроенергії діятимуть з 15:00 до 24:00 лише для промисловості та бізнесу. Обмеження не поширюються на побутових споживачів.

В "Укренерго" просять обмежити використання потужних електроприладів, особливо після 15:00, а також не вмикати кілька приладів одночасно.

Нагадаємо, що Росія готує нові удари по енергетиці. Військові вказали на ознаки підготовки до обстрілу.

Також повідомлялося, що в жовтні кияни можуть залишатися без світла по 14–16 годин.