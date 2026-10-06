РФ готує нові удари по енергетиці: у Силах оборони попередили про ознаки підготовки

Збройні сили України фіксують ознаки того, що російські окупанти готуються до нових масштабних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Ворог досі марно сподівається зламати опір українців, позбавивши електроенергії та тепла. Про це заявив офіцер Збройних сил України Андрій Коваленко.

Коваленко про плани РФ Фото: Telegram

За його словами, Володимир Путін продовжує сліпо вірити в ефективність тактики енергетичного шантажу, так само як колись вірив, що зможе захопити Київ за три дні. Попри це, реальність свідчить про протилежне: спроби знищити тил України призводять лише до того, що війна дедалі більше поширюється безпосередньо на територію Росії.

"Ворог явно готує обстріл, оскільки Путін все ще вірить в те, що зможе зламати українців через перебите світло і тепло. Вірить в це, як вірив у "Київ за три дні". Але лише все більше і більше також приносить війну на територію Росії", — написав він.

Видео дня

Нагадаємо, напередодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили про перші успішні випадки застосування роботизованих турелей проти реактивних дронів, якими ворог атакує Київ та інші міста України.

Останнім часом супротивник зосередився на мостах через Дніпро, щоб паралізувати Київ та інші регіони, розташовані на берегах річки.

Буквально сьогодні вранці ЗС РФ завдали удару по мосту через Дніпро в Запоріжжі, пробивши величезну дірку в проїжджій частині. У неділю, 4 жовтня, те ж сталося на Північному мосту в Києві.