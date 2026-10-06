Россия готовит новые удары по энергетике: в Силах обороны предупредили о признаках подготовки

Вооруженные силы Украины фиксируют признаки того, что российские оккупанты готовятся к новым масштабным атакам на объекты критической инфраструктуры.

Враг до сих пор тщетно надеется сломить сопротивление украинцев, лишив их электроэнергии и тепла. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Коваленко.

Коваленко о планах РФ Фото: Telegram

По его словам, Владимир Путин по-прежнему слепо верит в эффективность тактики энергетического шантажа, так же как когда-то верил, что сможет захватить Киев за три дня. Несмотря на это, реальность свидетельствует об обратном: попытки уничтожить тыл Украины приводят лишь к тому, что война всё больше распространяется непосредственно на территорию России.

"Враг явно готовит обстрел, поскольку Путин по-прежнему верит, что сможет сломить украинцев, лишив их света и тепла. Верит в это, как верил в "Киев за три дня". Но это только всё больше и больше приближает войну к территории России", — написал он.

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Напомним, накануне в Воздушных силах ВСУ сообщили о первых успешных случаях применения роботизированных турелей против реактивных дронов, которыми враг атакует Киев и другие города Украины.

В последнее время противник сосредоточил свои усилия на мостах через Днепр, чтобы парализовать Киев и другие регионы, расположенные на берегах реки.

Буквально сегодня утром Вооружённые силы РФ нанесли удар по мосту через Днепр в Запорожье, пробив огромную дыру в проезжей части. В воскресенье, 4 октября, то же самое произошло на Северном мосту в Киеве.