До 4 часов без электричества: появились графики отключения света на 6 октября

Из-за российских атак на энергосистему в Украину снова возвращаются графики отключения электричества.

Поскольку потребление электроэнергии возросло, компания ДТЭК уже сообщила о том, что с 15:00 до конца суток в части регионов вынуждены будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 1 очереди) для всех категорий потребителей. Первые графики уже появились на региональных сайтах.

Утром обесточивания после вражеских обстрелов фиксировали в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий и делают все, чтобы вернуть людям электричество.

Киевская область — графики отключения 6 октября

В Киевской области абоненты очередей 1.1 и 1.2 будут без света с 17:00 до 20:30. Те, кто входит в очереди 3.1 и 3.2, будут без света с 20:00 до 24.00, а абонентам очередей 5.1 и 5.2 отключат электроэнергию с 15:00 до 17:30.

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Полтавская область — графики отключения 6 октября

В Полтавской области периоды отключения света будут действовать с 15:00 до 23:59 в объеме одной очереди.

Также график введен для Сумской области. Без электроэнергии жители города и области будут от часа до четырех в зависимости от очереди.

В Черкасской области графики ограничения подачи электроэнергии будут действовать с 15:00 до 24:00 только для промышленности и бизнеса. Бытовых потребителей ограничения не касаются.

В "Укрэнерго" просят ограничить использование мощных электроприборов, особенно после 15:00, а также не включать несколько устройств одновременно.

Напомним, Россия готовит новые удары по энергетике. Военные указали на признаки подготовки к обстрелу.

Также сообщалось, что в октябре киевляне могут оставаться без света по 14-16 часов.